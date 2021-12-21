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Spor Toto Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi! Fenerbahçe, Giresunspor, Sivasspor, Konyaspor ve Başakşehir...

21.12.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Spor Toto Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi! Fenerbahçe, Giresunspor, Sivasspor, Konyaspor ve Başakşehir...

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketler gibi gerekçelerle kurula sevk edildi.

Medipol Başakşehir'in ise Galatasaray ile oynadığı maçta 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Ayrıca GZT Giresunspor'dan 3 kulüp görevlisi de disiplin kuruluna gönderildi.

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