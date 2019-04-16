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Spor Toto Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.04.2019 19:55 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Evkur Yeni Malatyasporlu Erkan Kaş 'hakareti', Antalyasporlu Chico ise 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, derbi maçta Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PDFK'ye sevk edildi.

Aynı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı Galatasaray'ın da disipline sevk edilmesi yönünde karar alındı.

Beşiktaş ise Medipol Başakşehir ile oynanan maçtaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Bursaspor, Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çeşitli nedenlerden disiplin kuruluna gönderdi.

Evkur Yeni Malatyaspor oyuncusu Erkan Kaş ve Antalyasporlu futbolcu Luis Francisco Grando'nun PFDK'ye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Adanaspor, Adana Demirspor kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da PFDK'ye sevk edildi.

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