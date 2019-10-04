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Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in maç özetleri TRT'den yayınlanacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig özetlerini yayınlayan TRT, 7. haftadan itibaren özet görüntüleri yine futbol severlerle buluşturacak. TRT SPOR, futbol programlarını bundan sonra maç görüntüleriyle birlikte ekrana getirecek.

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in maç özetleri TRT'den yayınlanacak

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig maç özetleri TRT Spor'dan yayınlanacak.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin spor ekranı TRT Spor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TRT Spor, futbol programlarını bundan sonra maç görüntüleriyle birlikte ekrana getirecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri ile birlikte, canlı maç yayınları da TRT Radyo 1'de futbolseverler ile buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig tff 1. lig TRT

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
saçma sapan diziler yayınlayacaklarına yayın ihalesini alsınlar devlet televizyonu olarak.. 700-800 milyon dolar vermek çok zor değil bu kadar vergi alınıyorken.. saçma sapan dizilere vereceklerine vergisini aldıkları insanlara bir sorsunlar ne izlemek istiyorsunuz diye..
TFF 1. Lig bile paralı olmuş bu ülkede. Özetler alındı diye seviniyoruz. Bari 50 lira yap da herkes alsın beyinsports!
ülkemizde oynana maçların özetlerini görüntülemek için bile araplara para veriyoruz araştırın görün ne hale gelmişiz.
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