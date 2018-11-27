Spor Toto Teşkilatı'nın iddaa ihalesini İnteltek kazandı

Ahmet Can Acaroğlu başkanlığındaki komisyon, şirketin verdiği teklifin uygunluğunu inceledi. Komisyon, evrakın kabul edilmesinin ardından mali zarfları da teslim alırken, ihale için teklif verme süreci tamamlandı.

Yapılacak detaylı inceleme sonunda komisyon, ihalenin ikinci oturumunun tarihini belirleyecek.

Turkcell Üst Düzey Yöneticisi Kaan Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı bahisin Türkiye'nin önemli ve kanayan bir yarası olduğunu söyledi.

On yıldır Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Terzioğlu, "Devletimiz bu sene önemli bir adım attı. Bahis oyunlarındaki kayıt ve yasa dışılık, Türkiye'nin önemli ve kanayan bir yarası. Bu fonlar terörün finansmanında da kullanılan fonlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönem, yeni bir oyun planıyla gerçekleşecek." diye konuştu.

Terzioğlu, ihalenin önemli bir gelir kazancı olacağını dile getirerek, "Biz de bu yeni süreç içinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığının iş ortağı olarak yaptığımız göreve devam etmek istiyoruz. Bugün onun teyidini verdik." ifadelerini kullandı.