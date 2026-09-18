Spor yazarları Beşiktaş'ı öve öve bitiremedi! "Ona helal olsun"

Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyet, siyah-beyazlıların Avrupa'daki performansını yeniden gündeme taşıdı. Karşılaşmanın ardından yapılan değerlendirmelerde özellikle teknik direktör Italiano'nun kısa sürede takıma yaptığı dokunuş ve genç oyuncuların performansı ön plana çıktı.

UĞUR KARAKULLUKÇU: ÖNDER ÖZEN'E HELAL OLSUN!

Now tv yorumcusu Uğur Karakullukçu, Beşiktaş'ın kadro yapılanmasına dikkat çekerek sportif direktör Önder Özen'e övgülerde bulundu.

Karakullukçu, kaleci Nübel'in transferine vurgu yaparken, Alman file bekçisinin Beşiktaş seviyesi için önemli bir isim olduğunu belirtti. Genç oyuncuların da takıma kazandırılmasının galibiyette etkili olduğunu ifade eden Karakullukçu, Salih ve İlhan Fakılı'nın ilk 11'de forma giyebilecek seviyeye gelmesinin başarıdaki önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Karakullukçu ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın daha yüksek maddi imkanlara sahip olduğunu belirterek, Beşiktaş'ın elde ettiği sonucun kadro yapılanması açısından önemine dikkat çekti.

MURAT ÖZBOSTAN: "BEN ARTIK BURADAYIM" DEMEK GİBİYDİ

Sabah yazarı Murat Özbostan ise Beşiktaş'ın Marsilya galibiyetini, siyah-beyazlıların Avrupa'da yeniden iddiasını ortaya koyduğu bir gece olarak değerlendirdi.

"Beşiktaş'ın bu zaferi "Ben artık buradayım" demek gibiydi. Bu maç, Beşiktaş'ın yazın yaptığı takviyelerin ve Italiano'nun getirdiği düzenin ilk gerçek sınavıydı. Köşe yazısı yazmak biraz da duyguları karıştırmaktır. Bu gece Beşiktaş taraftarı, uzun zamandır özlediği o "Avrupa'da biz de varız" hissini tattı. Tebrikler Beşiktaş… Türkiye'ye de böyle güzel bir galibiyet yaşattığın için..."

Özbostan, karşılaşmanın Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yaptığı takviyeler ile Italiano'nun oluşturduğu oyun düzeninin ilk gerçek sınavı olduğunu ifade etti. Deneyimli yazar, karşılaşmanın ardından Beşiktaş taraftarının uzun süredir özlediği Avrupa'da var olma hissini yeniden yaşadığını belirterek siyah-beyazlıları tebrik etti.

ÜMİT ÖZAT'TAN ITALİANO'YA DİKKAT ÇEKEN ÖVGÜ

Ümit Özat'ın değerlendirmesinde ise gecenin öne çıkan ismi doğrudan Vincenzo Italiano oldu.

İtalyan teknik adamın maç sırasında tribünlerle kurduğu iletişime dikkat çeken Özat, Italiano'nun karşılaşmayı sonuna kadar yaşadığını söyledi. Özat ayrıca deneyimli teknik adamın oyuncular üzerinde güçlü bir otorite oluşturduğunu ifade etti.

Özat, "Temmuz, Ağustos, Eylül... Bir adam 3 ayda bir takımı ancak bu kadar değiştirir" sözleriyle Italiano'nun kısa sürede Beşiktaş'ta yarattığı değişime vurgu yaptı.

ERMAN ÖZGÜR: "İNANILMAZ BİR BEŞİKTAŞ ÇIKARDI"

Erman Özgür de Beşiktaş'ın performansında Italiano'nun rolünü ön plana çıkardı.

“Italiano inanılmaz bir Beşiktaş çıkardı ortaya. Beşiktaş'ı hak ettiği yere çıkaracak ve oyuncuların kariyerleri şekillenecek. Beşiktaş iyi yolda ve bu tamamen Italiano sayesinde!”

Özgür, İtalyan teknik adamın "inanılmaz bir Beşiktaş" ortaya çıkardığını belirtirken, siyah-beyazlıların iyi bir yolda olduğunu ve Italiano'nun takımın geleceğinde önemli rol oynadığını ifade etti.

L'EQUİPE: "DERSLERİNİ ALDILAR!"

Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki farklı galibiyeti Fransız basınında da geniş yer buldu. L'Equipe, karşılaşmanın ardından kullandığı "Derslerini aldılar!" manşetiyle Marsilya'nın İstanbul'daki ağır yenilgisine dikkat çekti.