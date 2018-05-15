Usta kalemler, Aykut Kocaman'ın Valbuena kararını da sert bir dille eleştirdiler.

Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

1 / 30 Spor yazarları, Fenerbahçe'nin deplasmanda Karabükspor'u 7-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

2 / 30 İşte yazarların görüşleri...

3 / 30 AMAÇ KURTULMAKTI (UĞUR MELEKE)

4 / 30 Karabük yönetimi devre arasında Poko, Seleznyov, Ceyhun, Grozav, İlhan, Dany, Tanase gibi aslarını markete koyup Aralık’ta lige veda kararı aldı. Devre arasında kasalarına giren para nedir bilmiyorum, çünkü bonservisli tek satış 1.4 milyonluk Poko gibi görünüyor. Ancak belli ki futbolcu alacak ve maaşlarından kurtulmaktı amaç.

5 / 30 Ben Karabük yönetiminin yaptığını da etik bulmuyorum doğrusu. Bu ligde bir galibiyet karşılığı yayın havuzundan 2.2 milyon lira alıyorsunuz. İddaa, Spor-Toto, Ziraat gibi sabit gelirler de cabası. Yaptığınızın teknik ya da hukuki olarak bir sakıncası yok, evet. Ama Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe, Fenerbahçe’den böyle farklar yemek bence bir ligin kalitesini bilinçli olarak düşürmek demek.

6 / 30 Dün Fenerbahçe, resmi bir idman yaptı, Karabük’e gelen her takım gibi. Soldado ve Fernandao idmanın en iyileri olarak gözüktüler dün akşam. En az 6 fark kritikti, zira çok düşük bir ihtimal de olsa iş Galatasaray’la genel averaja kalırsa, avantajlı duruma geçmiş oldular o sayede.

7 / 30 ÖNEMLİ OLAN AVERAJDI (AHMET ÇAKAR)

8 / 30 Dün gece Karabük'te önemli olan tek şey averajdı. Zira son haftada Galatasaray mağlup olur, Başakşehir de puan kaybederse Fenerbahçe için önemli olan Galatasaray'dan daha iyi bir averaja sahip olmaktı. Dün gece de bunu başardılar.

9 / 30 Sonuçta Fenerbahçe, istediği averajı yakaladı. Artık yapacakları tek şey hem Galatasaray'ın mağlup olmasını, hem de Başakşehir'in puan kaybını beklemek olacak. Kolay mı? Tabii ki değil! Galatasaray kaybeder ama Başakşehir kazanırsa bu kez de şampiyon Başakşehir oluyor. Galatasaray şampiyon olursa, Fenerbahçe ve Başakşehir son maçlarını kazanırlarsa Fenerbahçe ikinci olup Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak.

10 / 30 Bu sene çok eleştirilen Fenerbahçe'ye bakıyoruz, ikincilik için Başakşehir'den daha avantajlı... Sezon boyu baktığımızda Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlardan çok oynadığı futbol eleştiriliyordu. Mesela bu sene 3 defa yenildiği Akhisar'a yenildiği 3 maçın ikisini alsa hem şampiyon hem de Türkiye Kupası sahibi olacaklardı. Artık gözler son haftada ve herkes Galatasaray'ın yenilmesini bekliyor.

11 / 30 RADİKAL DAVRANDI (GÜRCAN BİLGİÇ)

12 / 30 Çift santrforlu oyuna dönmesinin dışında, takım modelinde de radikal davrandı. Dörtlü savunma, önünde iki ön libero, forvetin arkasında da Aatif-Giuliano ikilisi... 4-2-2-2 diyebileceğimiz diziliş, beş gol üretti. Gole ihtiyaçları olduğunu bilerek ama bunun için acele etmeden oynamak da istediler. Top rakibe geçtiğinde takım konsantrasyonunu, başka bir deyişle taktik disiplini sonuna kadar hissediyordunuz.

13 / 30 İroni yapmak gerekirse, sezon boyunca yaşamadıklarını tek maça sığdıran, karşısında kaleciyi gördüğünde ayakları dolaşanlar vardı sanki. Attıkları gollerden sonra sevinçleri abartmadan, tribünlere ve meslektaşlarına gösterdikleri saygının da altını çizelim elbette. Aatif, Fernandao ve Dirar; jeneriklik gollerin sahibi oldular. Kolay da şaşırtıp, zor olanda alkış tutturan, birbirini inkar eden müthiş performanslar...

14 / 30 Son haftaya en fazla gol atan takım olarak girdiler. "Defans oynatıyor" diye şikayet edilen Aykut Kocaman, "ben başka yerden bakıyorum" tespitini yaparak, Valbuena üstünden sistem yorumu yapanların elini de tek tek sıkmış oldu. Şimdi final haftası... İzmir'de söylenecek son söz var. Üçlü averajda şampiyon olacak Başakşehir var. "Ben işimi yaparım, gerisine bakarım" diyen Fenerbahçe de var. Bu sezonun kıymetini bilelim.

15 / 30 SAYISINI HATIRLAMIYORUM (RÜŞTÜ REÇBER)

16 / 30 Dünkü kadro, disiplin içerisinde ve iş ciddiyeti altında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ve 7 golle bunu yaptı da... Fenerbahçe’nin en büyük dezavantajı ise, herkesin yakalanan pozisyonların içinde olmaya çalışmak istemesiydi. Karabük karşısında altıncı gol gelene kadar sarı lacivertli ekibin bulduğu pozisyon sayısı o kadar fazlaydı ki, sayısını bile hatırlamıyorum.

17 / 30 Bitiricilikte sıkıntı yaşanırken Valbuena hâlâ dışarıdaydı ve 10 dakika kala girdi. Acaba Fransız oyuncu daha erken girse, Fenerbahçe averajı düzeltmenin yanı sıra kendini öne de taşıyabilir miydi?

18 / 30 Karabük karşısında attığı gollerle skorun bu noktaya gelmesine katkıda bulundu. Geçen haftadan gelen isteği ve coşkusu dün de sahada hiç hız kesmeden devam etti.

19 / 30 LİGDEN DÜŞMEMİŞ OLSA... (ERSİN DÜZEN)

20 / 30 Akhisarspor yenilgisiyle taraftarın güvenini kaybeden Aykut Kocaman, bu kez işi şansa bırakmadı ve sahaya çift forvetle çıktı. Ancak eminim, Karabükspor ligden düşmemiş olsaydı yine klasik dizilişle izlerdik sarı lacivertlileri... Aslında teknik direktör Aykut Kocaman hiç sevmese (!) de bu kez erken gol maçın gidişatını belirledi. F.Bahçe attığından fazlasını da kaçırdı. Hedef, G.Saray ile olan gol averajında öne geçmekti. Olur da, Göztepe kazanırsa diye... Ancak bana göre neredeyse imkansız.

21 / 30 Kocaman’ın Valbuena ile daha imza atmadan aynı masadaki fotoğrafını, Fransız oyuncuya övgülerini hatırlıyorum. Kendi istedi ve alındı. Ki bir çok transfer onun isteğiyle yapıldı. Hatta, Konyaspor’u çalıştırırken F.Bahçe’ye geleceği belliydi. Ama sanki bu kadroyu kendisi kurmamış gibi görüntü verdi hep. Bazılarını dışladı. Var olan sorunları çözmek yerine, halının altına süpürme yolunu tercih etti. Valbuena’nın dün akşamki gibi bir yaklaşımı asla hak etmediğini düşünüyorum.

22 / 30 Sezon genelindeki oyuna rağmen Süper Lig ikinciliği aslında başarıdır. Çünkü hem Başakşehir hem de Beşiktaş, F.Bahçe’den daha organize, daha keyif veren bir takım oldular... Demek ki Aykut Kocaman, biraz daha pozitif olsa, risk alsa veya olağan dışı dokunuşlar yapabilseydi bu takım rahatlıkla şampiyon olabilirdi. Ama artık bunun için çok geç!

23 / 30 MUCİZE GERÇEKLEŞMEYECEK(SERDAR ALİ ÇELİKLER)

24 / 30 Fenerbahçe ve atılan gol sayısında Galatasaray’ı geride bıraktı. Averajını da 41 yaptı. Muhtemelen gelecek hafta sonunda mucize gerçekleşmeyecek ve İslam Çupi’nin “Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü...” diye başlayan cümlesi yine tedavüle sokulacak.

25 / 30 “Ligi detaylarda kaybettik; kupada da finalde şanssızdık” diyeceklerdir. Ya da “Ne yapacaksınız şampiyonluğu; her şey şampiyonluk mu?” diyebilirler ki demişlikleri var. Daha da güzeli doğrudan Ali Koç’u şampiyonluğun kaçmasından sorumlu tutabilirler. Ki yalakalarına ima ettirdiler. Ama geç de olsa Fenerbahçeli uyandı ve bu masalları yemiyor artık.

26 / 30 Valbuena meselesi ise artık kesin olarak belli oldu ki futbolla falan alakalı değil. Ya Kocaman’ın şahsi meselesi; ya Ali Yıldırım’ın takıntısı ya da futbolcuların talebiyle bu oyuncu oynatılmıyor. Başka bir açıklaması yok.

27 / 30 ANTRENMAN MAÇI...(OKTAY DERELİOĞLU)

28 / 30 Sarı-Lacivertliler Karabük önünde antrenman maçı yaptılar ve zorlanmadılar. Böylece Akhisar önünde kaybettikleri kupanın moral bozukluğunu biraz olsun üzerlerinden attılar. Fenerbahçe'de Fernandao ve Giuliano takımın en iyi isimleri olarak dikkat çekti. Sarı-Lacivertli takımın dünkü karşılaşmada en iyi yanı rakibini küçümsememesi oldu.

29 / 30 Daha maçın ilk dakikasından itibaren sanki çok önemli bir maça çıkıyorlarmış gibi ciddiydiler. Asla laubalilik yapmadılar. Karabük de güçlü rakibi önünde elinden geleni yapmaya çalıştı. Ancak gücü yetmedi. Oyunu çirkinleştirmediler. Ancak Fenerbahçe karşısında fazla direnemediler..