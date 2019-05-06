Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu

Spor yazarlarından Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu

Beşiktaş dünya futbol tarihinde eşine ender rastlanacak iki taç uyuklamasıyla maçı kaybetti. Bülent Yıldırım, Beşiktaş'ı doğramak için her şeyini ortaya koydu, yönetiminden büyük utanç duydum. (AHMET ÇAKAR - SABAH)

Şenol Güneş, Galatasaray'ın topa sahip olma niyetini baştan kabul etti. Bunun sonucunda Galatasaray neredeyse en sıradan iç saha oyunlarından birini oynayıp, sezonun en rahat galibiyetlerinden birini çıkardı. (MEHMET DEMİRKOL - FANATİK)

Top Caner'in bacağına değdi mi, değmedi mi? Belki de sabaha kadar seyretsem bu çikimlerle, bu açılara göre karar veremem. Senin kalene 60 metre var. Rakip 5-6 pas yapıyor sen seyredip golü yiyorsun sonra da itiraz ediyorsun. (ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ)

Bülent Yıldırım gerekli-gereksiz faul kararları ve kartlarıyla (Beşiktaş'a 6, Galatasaray'a 2) hem oyunun akışını engelliyor, hem de Beşiktaş'ın direncini ve etkinliğini törpülüyor. Yıldırım, MHK'yı sıkıntıya sokacak, bu belli. (ATTİLA GÖKÇE - MİLLİYET)

Beşiktaş oyuncularının çoğu geri koşmak yerine itiraz edince Onyekuru boş kaleye attı. Hakemlerin kararı yanlış olsa bile Beşiktaş forması giyenler önce geri koşup sonra itiraz etseler daha doğrusunu yaparlardı! (ALİ ECE - FANATİK)

Beşiktaş, taş açıtışına itiraz ederken golü yedi. Ve ikincisi de taç atışından geldi. Peki mesele nedir? Futbol kurallarının bilinmemesi ve olayın ciddiye alınmaması! (CEM DİZDAR - FANATİK)

Final maçları kapıya gelince Fatih Terim ve ekibinin hayatının finallerle geçmiş olması Galatasaray'ın bu seviyeleri nasıl oynadığını anlatmak için yeterlidir. Galatasaray'da futbolcular değişse de aynı kalıyor. (LEVENT TÜZEMEN - FOTOMAÇ)

Bülent Yıldırım başlama düdüğüyle birlikte ev sahibi Galatasaray'ın lehine düdükler çaldı. Ancak Beşiktaşlı futbolcular daha dikkatli olmalıydı. Özellikle taç atışı sonrası yenen iki gol tam anlamıyla skandaldı. (OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM)

Bülent Yıldırım maçı Galatasaray'ın kazanması gerektiğine karar vermiş, hatta VAR odasında Cüneyt Çakır'ın da desteğini almış bir görüntüde ilk yarıyı yönetti. Galatasaray, Rize'yi geçerse Başakşehir ile şampiyonluk maçına çıkacak. (İLKER YASİN - HÜRRİYET

Galatasaraylı oyuncular Konya deplasmanında şampiyon olmak isteyen bir ruhu ortaya koymadılar ama Beşiktaş karşısında tam anlamıyla şampiyon olmak isteyen bir takım gibi oynadılar. Galatasaray bu haftaların takımıdır. (HAKAN ÜNSAL - HÜRRİYET)

Bazı Beşiktaşlılar hakemi suçlayacak ama bu sonuç Şenol Güneş'e yazar. Beşiktaş, Galatasaray'ı bozmakta başarılı olduğu kadar futbol oynamaktan uzak kaldı. (GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET)

Böyle bir ligde şampiyonluğu belirleyecek bir müsabakada yüz kiloya ulaşmış Yıldırım'ı göndermek bana göre maçı katletmek demekti, öyle de oldu. (LEMİ ÇELİK - SÖZCÜ)

Stresin, itişin, kakışın, kaosun, bolca da itirazın ön plana çıktığı bir derbi izledik. Galatasaray, kazanıp şampiyonluk yarışında direksiyona otururken Beşiktaş zirveden uzaklaştı. (ARİF KIZILYALIN - CUMHURİYET)

Galatasaray’ın ilk golünden önce verilen taç kararı hatalıydı. Maçın devamında da gösterdiği kartlarda standardı yakalayamayan Bülent Yıldırım, kariyerine yakışmayan performans sergiledi. (DENİZ ÇOBAN - FANATİK)

Beşiktaş'ta amatör bir takım gibi atılan taçta herkes birbirine bakarken Diagne ilk gol de olduğu gibi çabuk davranıp Fernando’ya 2. golü attırdı. Galatasaray oyun olarak olmasa da skoru kolayca aldı. (ERMAN ÖZGÜR - FANATİK)