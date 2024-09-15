Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Osimhen ve Icardi sözleri! "Pabucu dama atıldı...''

Galatasaray, milli aradan sonra lige galibiyet ile geri döndü. Sarı-kırmızılılar sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Icardi hakkında dedikleri dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda Toroğlu, yeni transfer Victor Osimhen'in performansını da yorumladı.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri;

"PABUCU DAMA ATILDI"

"100 milyon Euro'luk Osimhen geldi, Icardi'nin pabucu dama atıldı. Maçı seyretmiştir bence. Acaba ne diyordur? Karısını mı dinleyecek, parasını alıp yatacak mı, yoksa hırslanıp sahaya mı dönecek? Yönetim baktı gidiyor, gelmiyor. Böyle bir adamı buldular getirdiler. Bu çocuk İtalya'da sorunlar yaşamış öyle gelmiş. İnşallah Galatasaray'da yaşamaz. Batshuayi Türkiye’de yedek milli yedek oldu ya, Belçika’lı milli yedek."

"DERBİDE GÖRECEĞİM"

"Bu karşılaşma Galatasaray için ölçü maçı değil. Galatasaray'ı derbide göreceğim. Sara maçın yıldızıydı ama tam bir şey demem için büyük maçlarını da izlemek lazım. Rizespor karşısında Muslera rakip sahada ilerliyor, maçın özeti bu."