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Spora koronavirüs darbesi! İşte iptal olan tüm organizasyonlar!

FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2020 18:46 | Son Güncelleme

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını spor müsabakalarını vurmaya devam ediyor. İşte iptal olan tüm organizasyonlar..

Spora koronavirüs darbesi! İşte iptal olan tüm organizasyonlar!

Koronavirüs salgını spor camiasını vurmaya devam ediyor. Sayısız ligin ertelenmesinin ardından UEFA'da tüm organizasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

EURO 2020 ERTELENDİ!

Son günlerde liglerin ertelenmesinin ardından futbolcuların karantina altına alınması nedeniyle kulüpler birliği UEFA'ya bir öneride bulunmuştu. Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edilen bu öneri ile turnuva 2021 yılına ertelendi.

COPA AMERİKA ERTELENDİ!

Yapılan açıklamaya göre Kolombiyaa ve Arjantin'in ev sahipliği yapacağı Copa America, 2021 yılına ertelendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ ERTELENDİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de geçici bir süreliğine askıya alındı.

İŞTE ERTELENEN DİĞER ORGANİZASYONLAR..

-Diamond League
-CEV, Voleybol
-NBA
-EuroLeague
-PGA Avrupa Turu
-Tenis
-NHL
-F1 Grand Prix
-Kayak Dünya Şampiyonası
-Ruby Şampiyonası
-Beyzbol Ligi

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