Sporcu lisansı nedir, nasıl alınır?

Spor her yaştan bireyin benimseyip yapabileceği bir yaşam tarzıdır. Sporda profesyonellik ise sporun bir kariyer yolu olarak seçilmesidir. Belirli bir branş veya çoklu branşlarda sporcu kariyeri inşa edilebilir. Profesyonel sporcuların kazançları çeşitlidir. Sponsorluk gelirleri, organizasyon ödemeleri veya kulüp maaşları gibi geniş bir yayılıma sahiptir. Kazanç dağılımı sporun izlenmesi, popülerliği, organizasyon büyüklüğü ve milli takımlarda temsiliyet gibi faktörlere göre farklılık gösterebilmektedir. Sporcuların resmi olarak kabul edilebilmesi için branşları, kazançları, çalışmaları ve performanslarına bakılmaksızın sporcu lisansına sahip olmaları gereklidir.

Sporcu lisansı nedir?

Sporcu lisansı, bir sporcunun resmi müsabakalara katılabilmesi için ilgili spor federasyonu tarafından düzenlenen ve sporcunun kimlik bilgileri, spor dalı, kulübü ve diğer detaylarını içeren resmi bir kayıt ve izin belgesidir. Sporcunun bir federasyon bünyesinde düzenlenen herhangi bir organizasyona katılım sağlayabilmesi için sporcu lisansı şarttır. Uluslararası yarışmalarda da ülkeyi temsilen veya doğrudan milli takım bünyesinde yarışma gösterildiği için bu şart uluslararası karşılaşmalar için de geçerlidir.

Öte yandan sporcunun ülkesine yönelik organizasyon ambargosunun olduğu durumlarda sporcunun ülkesindeki lisansı geçerli sayılır. Ancak ülkesi adına yarışamaz. Bu kafa karıştırıcı durum 2024 Yaz Olimpiyatları'nda görülmüştür. Rusya ve Belarus kayıtlı lisansa sahip sporcular "Bireysel Tarafsız Sporcular" (IOC) adına müsabakalara katılım gösterebilmiştir. Sporcu kimliği temsil ettiği değerlerden öte sporcu kimliğidir. Sporcunun spor içerisindeki birey olarak varlığıdır.

Sporcu lisansı nasıl alınır?

Sporcu lisansı süreçleri ülkelere ve ilgili spor federasyonlarına göre farklılık göstermektedir. Türkiye'deki süreç ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın SPORBİS (Spor Bilgi Sistemi) üzerinden dijital olarak yürütülmektedir. Öncelikle nüfusa ait belgeler düzenlenir. Sonrasında, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ve 18 yaşından küçük sporcular için veli izin belgesi hazırlanmalıdır.

Sporcu lisansı için bir spor kulübüne dahil olmak gerekir. Sporcu lisansı bireysel olarak çıkarılamaz. Lisans çıkarılmak istenen spor dalında faaliyet gösteren bir kulübe üye olma şartı mevcuttur. Sporcunun kulübü başvuruda istenen belgeleri yetkilileri aracılığıyla SPORBİS'e iletir ve dijital kopyalamayla sporcu lisansı başvurusu tamamlanır.

Başvuru aşamasından sonra federasyonun cevabı beklenir. Başvuru onayı çıktığında sporcu SPORBİS sisteminde kayıt edilir. Sporcu belgesi veya resmi adıyla "Sporcu Lisans ve İzin Belgesi" genellikle kulüp tarafından çıktı alınarak kendisine verilebilir. Kulüp lisansı dijital olarak da saklayabilir.

Sporcu lisansında yenileme ve değişiklik işlemleri nasıl yapılır?

Sporcuların genellikle her yıl lisanslarını yenilemeleri gerekir. Bu işlem için her yıl özelinde sağlık raporu alınır ve bağlı olduğu kulüpteki kaydının güncel olması gereklidir. Sporcunun transferi gibi kulüp değişikliği durumlarında tüm tarafların federasyon yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Şartların karşılanmasının ardından yeni kulübünün "lisans çıkarma" işlemini SPORBİS üzerinden yapması gerekmektedir.