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Sporcular sertifikalarını almaya hak kazandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.03.2020 16:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Gençlik Merkezinde karate kursunda başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.Kahta Gençlik Merkezinde Halk Eğitim Merkezin bünyesinde yaklaşık 20 kursiyer, karate kursuna katılarak sertifikalarını almaya hak kazandı.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahri Doğan spordan sanata kadar çocukların ilgi duyduğu birçok alanda kursların açıldığını belirterek şu anda gençlik merkezinde resim, badminton ve basketbol kurslarının bulunduğunu söyledi.Çocuklardan spor ve sanata zaman ayırmalarını isteyen Müdür Doğan, talep olması durumunda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yeni kursların açılacağını ifade etti.

Sporcular sertifikalarını almaya hak kazandı

Adıyaman’ın Kahta Gençlik Merkezinde karate kursunda başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.
Kahta Gençlik Merkezinde Halk Eğitim Merkezin bünyesinde yaklaşık 20 kursiyer, karate kursuna katılarak sertifikalarını almaya hak kazandı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahri Doğan spordan sanata kadar çocukların ilgi duyduğu birçok alanda kursların açıldığını belirterek şu anda gençlik merkezinde resim, badminton ve basketbol kurslarının bulunduğunu söyledi.
Çocuklardan spor ve sanata zaman ayırmalarını isteyen Müdür Doğan, talep olması durumunda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yeni kursların açılacağını ifade etti.

Sporcular sertifikalarını almaya hak kazandı

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