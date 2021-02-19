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Sporseverler Palandöken’de hem yarıştı hem eğlendi

19.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen “Palandöken Fest” heyecan dolu etkinliklere sahne oldu.Türkiye’nin en önemli kış turizm destinasyonu Palandöken Dağı’nın kayak sporu dışındaki farklı branşlarda da spor yapmaya imkân veren yüksek standarttaki altyapısını yerli yabancı sporculara ve turistlere tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde, buz tırmanışı, dağ bisikleti ve dağ kayağı yarışları nefes kesti.Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Gara bölgesinde şehit edilen vatandaşlarımızın anısına Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcuları tarafından gerçekleştirilen bayraklı zirve yürüyüşü coşkulu anlar yaşattı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen “Palandöken Fest” heyecan dolu etkinliklere sahne oldu.
Türkiye’nin en önemli kış turizm destinasyonu Palandöken Dağı’nın kayak sporu dışındaki farklı branşlarda da spor yapmaya imkân veren yüksek standarttaki altyapısını yerli yabancı sporculara ve turistlere tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalde, buz tırmanışı, dağ bisikleti ve dağ kayağı yarışları nefes kesti.
Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Gara bölgesinde şehit edilen vatandaşlarımızın anısına Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcuları tarafından gerçekleştirilen bayraklı zirve yürüyüşü coşkulu anlar yaşattı. Yerli ve yabancı 110 sporcunun katıldığı festival kapsamında karda bisiklet, farklı zorluk dereceleri içeren rotalarda dağ kayağı ve buz tırmanışı yarışmaları düzenlenerek başarılı sporcular ödüllendirildi.

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