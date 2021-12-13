Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması tamamlandı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğiyle Cam Piramit'te 2 gün süren yarışmada, 13 kategoride 5 ile 70 yaş arasındaki 500 dansçı hünerlerini sergiledi.

Final müsabakaları sonrası dereceye giren sporcular, madalya ve kupalarını törenle aldı.

Yılda 6 etap olarak düzenlenen yarışmalar sonunda kategorilerinde en çok puanı toplayan sporcular, yurt dışında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

