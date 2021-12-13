YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması tamamlandı

Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması tamamlandı

13.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması tamamlandı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğiyle Cam Piramit'te 2 gün süren yarışmada, 13 kategoride 5 ile 70 yaş arasındaki 500 dansçı hünerlerini sergiledi.

Final müsabakaları sonrası dereceye giren sporcular, madalya ve kupalarını törenle aldı.

Yılda 6 etap olarak düzenlenen yarışmalar sonunda kategorilerinde en çok puanı toplayan sporcular, yurt dışında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
Şampiyon sporcu yerleştiği yaylanın "Bisikletli sosyete çoban"ı olduŞampiyon sporcu yerleştiği yaylanın "Bisikletli sosyete çoban"ı oldu
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
12:56
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazartesi

Aile Eczanesi
Muratpasa
Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Durukan Eczanesi
Muratpasa
Fener Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vefat eden annesi, İzmir'de toprağa verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Kayseri'de polisten kaçmaya çalışan dolmuştan 31 düzensiz göçmen çıktı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.