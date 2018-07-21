Sporting, Bas Dost'un takımda kaldığını açıkladı!

Sporting'te sezon içinde yaşananların ardından ayrılması beklenen ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Bas Dost'un geleceği belli oldu.

Son dönemde Sporting Yönetimi ile görüşmeler gerçekleştiren Bas Dost, takımında kaldı. Sporting Kulübü, Hollandalı golcü oyuncunun bu sezon takımda kalacağını açıkladı.

Resmi olarak Sporting Bas Dost'un kaldığını açıklarken, yeni sözleşme imzalanıp imzalanmadığının detaylarını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN FORVET LİSTESİNDE İLK SIRADAYDI

Portekiz basınına göre Sporting, golcü oyuncu ile 2021 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sporting'ten ayrılması beklenen golcü oyuncu ile çok yakından ilgilenmişti.

Bas Dost geçtiğimiz sezon Sporting formasıya çıktığı 49 maçta 34 gol attı.

