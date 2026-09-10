Sporting'in hocasından Galatasaraylıları çıldırtan sözler!

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk hafta mücadelesinde Sporting’e 3-1 yenilmesinin ardından Portekiz ekibinin teknik direktörü Rui Borges, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Borges, özellikle ikinci yarıdaki performanslarından memnun olduğunu ifade etti.

"ŞANSA GOL ATTILAR"

Sporting Teknik Direktörü Rui Borges, Galatasaray’ın karşılaşmaya yüksek tempoyla başladığını ve ilk yarıda kendilerini zorladığını belirtti. Sarı-kırmızılıların bulduğu golde şans faktörünün de rol oynadığını söyleyen Borges, devre arasında oyunun dengesini değiştirdiklerini aktardı.

Rui Borges: "Galibiyetle başlamak önemli. Bu genç bir takım; ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular var. Tüm taraftarların desteğini hissetmek, tüm stadyumun maça dahil olması önemli. İlk yarıda oldukça yüksek bir yoğunluk sergileyen Galatasaray'ı yenebilmemiz açısından önemliydi. Rakibin maçı domine etmeye çalışacağını biliyorduk. Taktiksel bir oyun kurucuyla, biraz da şansın da yardımıyla bir gol attılar. Oyuna ayak uydurmakta biraz zorlandık, ancak daha sonra dengelemeyi başardık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Daha yoğun, daha rekabetçi ve birebir mücadelelerde daha güçlüydük. Oyuna ağırlığımızı koyduk, golleri attık ve Galatasaray'ın kale önümüzde tehlikeli bir pozisyon yaratmasına izin vermedik. Takımın kolektif performansından memnunum."

"GALATASARAY'IN BASKISINI KIRDIK"

Sporting'in teknik patronu, Galatasaray'ın önde yaptığı baskıyı aşmak için maç öncesinde çeşitli hücum planları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Luis Guilherme'nin de görev aldığı sistemde oyuncuların sık sık pozisyon değiştirmesinin rakibin savunma düzenini bozduğunu belirten Borges, bu hareketliliğin planlarının bir parçası olduğunu söyledi.

Rui Borges: "Hücumda bazı şeyler üzerinde düşünmüştük. Bugün Luis Guilherme oynadı. Sonuçta pozisyon değişiklikleri için bir serbestlik oluyor. Her an pozisyon değiştirebilme imkânları var. Galatasaray'ın baskısını başka bir şekilde kırdılar. Sahip olduğumuz hareketlilik, oyun anlayışımız buydu."