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Sporting Lisbon Rosier'in fiyatını belirledi! 5 milyon euro

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.12.2020 12:29 | Son Güncelleme

Sporting Lizbon, Beşiktaş'a kiraladığı sağ bek oyuncusu Rosier'in Türkiye'de gösterdiği performanstan memnun kaldı.

Sporting Lisbon Rosier'in fiyatını belirledi! 5 milyon euro

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'den kiralayarak kadrosuna kattığı Rosier, performansıyla beğenileri kazandı.

Sağ bek oyuncusunun son durumu Spoting Lizbon yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Beşiktaş yönetiminin de performansını beğendiği ismi kadrosuna katmayı düşünebileceği biliniyor ancak satın alma opsiyonu olmaması işleri zorlaştırıyor.

Portekiz ekibi Türkiye'deki performansını beğendiği oyuncusu için, en düşük ücret olarak daha önce Dijon'a oyuncu için ödediği 5 milyon avroyu belirledi.

Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 24 yaşındaki bek oyuncusu, Portekiz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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