Sporting Lizbon, 9 gün sonra Sinisa Mihajlovic ile yolları ayırdı

Sporting Lizbon'da Sinisa Mihajlovic dönemi sadece 9 gün sürdü. Başkan Bruno De Carvalho'nun görevine son verilmesinden hemen önce 3 yıllık sözleşme imzalanan Sinisa Mihajlovic ile maaşının yüksekliği nedeniyle yollar ayrıldı.

Yıllık 2 milyon Euro'ya imza atan Sırp teknik adamın sözleşmesinde 15 günlük deneme süresi olduğu ve bu süre zarfında ayrıldığı takdirde tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı kaydedildi.

Kulübün yeni başkanı Jose Sousa Cintra düzenlediği basın toplantısında kararı duyurdu ve "Sporting, Mihajlovic'in deneme sürecinin sonlandırılmasına ve sözleşmesinin feshine karar vermiştir. Yeni teknik direktörü kısa sürede bulup Pazartesi gününe kadar açıklamak istiyoruz" dedi.

Geçen sezonu 3. sırada tamamlayan ancak Şampiyonlar Ligi şansını yitiren Sporting Lizbon'da öfkeli taraftarlar mayıs ayında antrenman tesisini basarak futbolculara saldırmış, bunun üzerine teknik direktör Jorge Jesus ve 9 futbolcu sezon sonunda kulüple yollarını ayırmıştı.



