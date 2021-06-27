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Sporting Lizbon'dan Beşiktaş'a Sporar için 7 milyon Euro şartı

27.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş golcü transferi için Sporting Lizbon'da forma giyen Slovak futbolcu Sporar için teklifte bulundu.

Sporting Lizbon'dan Beşiktaş'a Sporar için 7 milyon Euro şartı

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sporting Lizbon'dan Sporar'ı listesine aldı.

Portekiz basınında O Jogo'nun haberine göre, Beşiktaş yönetimi Sporar'ı listesine aldı. Son olarak Braga'ya kiralık giden ve tekrar Sporting Lizbon'a dönen Sporar'ı kiralamak isteyen Beşiktaş, Sporting Lizbon'a teklifini sundu.

Sporting Lizbon ise oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği için anlaşmaya 7 milyon Euro değerinde satın alma opsiyonu kabul etti. Beşiktaş yönetimi bu opsionu 5 milyon Euro'ya indirmeye çalışıyor.

Sporar geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 29 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 41 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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