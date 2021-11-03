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Sporting Lizbon hangi ülkenin takımı? Lizbon nerede?

03.11.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporting Lizbon şimdiye kadar Beşiktaş, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Dünyada da birçok başarılara imza atan Sporting Lizbon Türk futbolseverlerin ilgisini çekti. Sporting Lizbon ya da tam adıyla Sporting Clube de Portugal, başarılı spor kulüpleri arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Sporting Lizbon hangi ülkenin takımı? Lizbon nerede?

Birçok başarıya imza atan Sporting Lizbon’un hangi ülkenin takımı olduğu sporseverler tarafından merak konusu oldu. Türk takımları ile de karşı karşıya gelen Sporting Lizbon ya da Sporting CP hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

SPORTİNG LİZBON HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Sporting Lizbon, Benfica ve Porto ile birlikte Portekiz'in üç büyük kulübünden biri. Tam adı ile Sporting Clube de Portugal olan Sporting Lizbon, Portekiz'in başarılı spor kulüpleri arasında yer alıyor. Yeşil ve beyaz renklere sahip olan kulüp iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'nda oynuyor. Kulüp başkanı kulübün asıl isminin Sporting CP olduğunu söylüyor.

Kulübün tarihinde 18 lig, 17 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Lig Kupası, 8 de Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yer alıyor. Portekiz ekibi 1963-1964 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmıştı. En son 2004-2005 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda final oynamıştı.

Sporting Lizbon hangi ülkenin takımı? Lizbon nerede?

LİZBON NEREDE?

Lizbon Portekiz'in başkenti ve en büyük şehridir. Lizbon bölgesine bağlı Büyük Lizbon altbölgesinin belediyelerinden biridir. Atlantik Okyanusu kıyısındaki Lizbon Tejo Nehri’nin oluşturduğu haliç üzerine kuruludur.


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