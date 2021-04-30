Spotify Türkiye'den sadece onu seçti! Melike Şahin'in reklamı Times Meydanı'nda

Spotify, Mart ayında Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için küresel müzikte kadınların eşitliğini teşvik etmek için Equal Küresel Müzik programını başlatmıştı. Dünyanın dört bir yanından 35 kadın sanatçının seçildiği program çerçevesinde 'Equal' başlığıyla müzik listeleri hazırlayan Spotify, Türkiye'den sanatçı Melike Şahin'i listeye dahil etti. Spotify tarafından ABD'nin Times Meydanı'na verilen reklamda Melike Şahin de yer aldı. Şahin sosyal medya hesabından bu anları "caption this. benden omg çıkıyo bi tek " notuyla paylaştı.

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

1989, İstanbul doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. Müzik kariyerine, öğrenciliği boyunca soprano olarak dahil olduğu Müzik Kulübü Klasik Müzik Korosu’nda başladı. 2011 senesinde başlattığı Kamuran Kolçak ve Gönül Dostları isimli projesi ile nostaljik pop eserlerinden oluşan bir repertuvarla konserler verdi. 2011 senesinde BaBa ZuLa ile yolları kesişti ve ilk konserini Berlin’de verdi. O günden 2017 mayıs ayına dek BaBa ZuLa ile Türkiye ve Avrupa’nın pek çok şehrinde; Meksika, Hindistan ve Avusturalya’da 250’nin üzerinde konser verdi. Baba Zula’nın 2014’te yayımladığı son stüdyo albümü 34 Oto Sanayi’de, hem vokal hem de söz yazarı olarak yer aldı.

