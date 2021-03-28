Spurs kazandı, Popovich tarihe geçti

Batı Konferansı'nın orta sıralarında yer alan Spurs sahasında Bulls'u ağırladığı maça hızlı başladı ve rahat bir galibiyet aldı.

Spurs'te Jakob Pöltl 20, DeMar DeRozan 17, Derrick White 16 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. Bulls'ta Nikola Vucevic'in 21 ve Zach LaVine'nin 18 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Spurs'ün aldığı bu galibiyet ile başantrenör Popovich NBA tarihine geçti. Popovich, lig kariyerinde 1300. galibiyetini aldı ve bu sayıya ulaşmayı başaran üçüncü başantrenör oldu. Lenny Wilkens (1332) ve Don Nelson (1335) daha önce bu sayıya ulaşan isimler olmuşlardı.

LİDER JAZZ EVİNDE GALİP

Batı Konferansı'nın lideri Utah Jazz sahasında Memphis Grizzlies'i 126-110 yendi. Jazz'da 4 dakika oyunda kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova sayı bulamazken Donovan Mitchell 35 sayıyla oynadı.

76ERS DEPLASMANDA MAĞLUP

Doğu Konferansı'nın lideri Philadelphia 76ers deplasmanda Los Angeles Clippers'a 122-112 mağlup oldu. 76ers'ta 12 dakika süre alan Furkan Korkmaz sayı bulamazken Tobias Harris'in 29 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.