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SSB Başkanı Demir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA HABERLERİ  | 20.12.2020 09:11 | Son Güncelleme

SSB Başkanı Demir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Demir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek, oyladı.

Kimi fotoğraflarda fotoğrafçılık tekniğinin kiminde olayların vuruculuğunun ön plana çıktığını belirten Demir, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafını seçti. Demir, "İnsanların fedakarlığını, hangi şartlarda çalıştığını gösteren bir fotoğraf. Bazen 10 saat maskeli kalma durumum oluyor, artık baş ağrısı başlıyor. Onların şartlarını düşünün, tek maske de değil. Bu şartlarda çalışınca yeterince oksijen alamıyorsunuz. Bu koşullarda saatlerce çalışıyorsunuz, biz oturduğumuzda bile çok etkileniyoruz." dedi.

Demir, bu kategoride ayrıca Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" ve Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet" fotoğraflarına oy verdi.

İsmail Demir, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Şebnem Coşkun'un "'Deepwater solo' tutkunlarının yeni adresi: Suluada" fotoğraflarını seçti.

Yaşam kategorisinde ise Demir'in tercihi, İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" ve Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" fotoğrafları oldu.

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