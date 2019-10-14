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St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı

FUTBOL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve antrenmanlara katılamayacağını duyurdu.

Enver Cenk Şahin'le ilgili skandal karar... Bundesliga 2 ekibi St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptığı paylaşımdan dolayı Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve antrenmanlara katılamayacağını açıkladı.

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Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Türk ordusuna destek paylaşımında bulunmuştu. Kulübü St. Pauli ise Cenk'ten bu paylaşımı silmesini istemiş, ancak Cenk geri adım atmamıştı.

"KULÜP OLARAK HER TÜRLÜ SAVAŞ HAREKETİNE KARŞIYIZ"
St. Pauli Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Taraftarlar, kulüp üyeleri ve Türkiye'den kişilerle yapılan görüşme sonucunda, yaptığı paylaşımın farklı anlaşılabileceği ve farklı kültürlerde farklı algılanabileceği fark edilmiştir. Kulüp olarak tabii ki her türlü savaş hareketine karşıyız. Oyuncu takımla idmanlara devam edecektir ve yeni kulüp aramasına izin verilecektir" denildi.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ENVER CENK ŞAHİN'E DESTEK MESAJI

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Enver Cenk Şahin st pauli Barış Pınarı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
bizim türkler nerde abi ? yakın almanyayı
evet şimdi söz Türkiye liğinde, bekliyoruz ve izliyoruz....
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