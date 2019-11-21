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St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti

ALMANYA HABERLERİ  | 21.11.2019 19:48 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in, takımdaki sözleşmesi feshedildi.

St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu Enver Cenk Şahin'in 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapılmaması kararlaştırıldı.

St. Pauli kulübü yöneticilerinden Andreas Bornemann, iki taraf için de iyi bir karar verildiğini kaydetti.

Futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından geçen ay, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." paylaşımını yaparak, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na desteğini bildirmişti.

BAŞAKŞEHİR İLE İDMANLARA ÇIKIYORDU

Bu paylaşımın ardından St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Enver Cenk'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu karara da kulübün değerlerine aykırı davranış ve oyuncunun korunması gerekçe gösterilmişti.

Başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verilen futbolcu, Medipol Başakşehir ile idmanlara çıkmaya başlamıştı.

"HER ZAMAN GURURLA TÜRKÜM DEDİM"

Cenk Şahin ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu noktaya ülkemin toprakları, takımları ve bana güvenen hocaları ile geldim. Türkiye'den ayrıldığım ilk günden bugüne kadar bir an olsun Türklüğümden gocunmadım. Her zaman gururla Türküm dedim. Çok şükür bu gururu bu kez bana inanan, arkamda duran tüm ülkem sayesinde tekrar yaşadım. Kulüple olan sözleşmem karşılıklı olarak feshedildi. Desteğini hissettiren herkese teşekkür ederim."

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Anahtar Kelimeler:
st pauli Enver Cenk Şahin Barış Pınarı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
adam beleşten meşhur oldu
Peki almanyadaki sözde 3 milyon Türk bu duruma tepki verdi mi? Yoksa aman ağzımızın tadı kaçmasın ali rıza bey deyip konuyu mu değiştirdiler? Malum yazın 2 hafta tatile gelip memleketim türküsü söyledikten sonra geri dönecekleri bi almanya lazım onlara!!
hadi oradan zorunami gitti PKK'lı hain
@beyza_can_s3 bu ülkede beleş yaşayan sensin sende utanma haya olsa bu ülkeyi terk edersin beleşci pkk destekcisi seni
sende boş beleş bir insansın
@beyza_can_s3 ülkesini desteklesin sizin gibi beleşlerde çıkp işte desinki beleşten meşhur oldu yazık valla
Hadi oradan PKK besleyicisi almanya.
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