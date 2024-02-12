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Stadyum yolunda İstanbul istikameti trafiğe açıldı

İHA İHA
12.02.2024 10:42 | Son Güncelleme:
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Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu çalışmaları kapsamında D-100 İstanbul istikametinde asfalt ve yol çizgi imalatları tamamlandı.

Stadyum yolunda İstanbul istikameti trafiğe açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Projesi kapsamında D-100 İstanbul istikametinde asfalt ve yol çizgi imalatları tamamlanarak trafiğe açıldı. Proje kapsamında Sakıp Sabancı Caddesi’nde aydınlatma direkleri montajı, Vatan Caddesi’nde bitümlü temel asfalt serimiyle kaldırım parke imalatları, stat yolunda da yol genişletme kazı çalışmaları yapılıyor.

D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanan yolun genişliği 30 metre olacak, 2x2 gidiş-geliş olarak ulaşım sağlanacak ve bisiklet yolu da yapılacak.

Stadyum yolunda İstanbul istikameti trafiğe açıldı

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