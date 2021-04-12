Stadyumda istinat duvarı çöktü, facia kıl payı atlatıldı!

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, heyelanın aşırı yağış nedeniyle olduğunu söyleyerek, "Bizim üzerinde çalışma yaptığımız projesi hazırlanan bir alandı. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumumuzun hastane altında kalan duvarları ile ilgili mevcut çalışmamız var. Aşırı yağış nedeniyle hiç tahmin etmediğimiz kale arkasındaki kısımda bir çökme meydana geldi. En sevindirici olay ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmamasıydı. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra inşallah bir sıkıntı olmadan mevsimi atlatırız. Valimiz Mustafa Tutulmaz’a olayla ilgili bilgi verdik. Akabinde ziyarette bulunup geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Valimiz Mustafa Tutulmaz’ın çalışmaların ve tedbirlerin yapılması konusunda talimatlarını yerine getiriyoruz" diye konuştu.

