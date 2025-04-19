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Stanimir Stoilov: "İki takım adına da iyi bir maç oldu"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 22:37
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bence iki takım adına da iyi bir maçtı. Biz kendi seviyemizi ve potansiyelimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum" dedi.

Stanimir Stoilov: "İki takım adına da iyi bir maç oldu"

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takım adına iyi bir maç olduğunu ifade eden Stoilov, "Biz kendi seviyemizi ve potansiyelimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Fırsatlar oluşturduk fakat maalesef bu fırsatları değerlendiremedik. Gol pozisyonlarını kaçırma anlamında yaşadığımız sıkıntı maalesef devam ediyor, ancak oyun planımızı, stratejimizi hırslı bir şekilde sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu bizim adımıza iyi olan şeydi. Ama söylediğim gibi, iki üç tane net kaçan fırsat var" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ İLK FIRSATTA GOL ATTI"

Beşiktaş’ın tek bir fırsat yakaladığını ve onu da gole çevirdiğini söyleyen Stoilov, "Bildiğiniz üzere bir iki aydır kazanamıyoruz. Aynı zamanda bu durum oyunumuz üzerinde bir baskı oluşturdu. Belki ben Avrupa hedefini koyarak hedefi biraz yükseltmiş olabilirim, ancak Göztepe ailesine inandım, bu takıma, bu kulübe inandım. Bu yüzden bu hedefi koydum ve Göztepe ailesi de tüm fertleriyle bu hedefe inandı ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında sakatlıklar olmasaydı, şu anda hedefimize çok daha yakın olabilirdik. Bu maçtan önce bile bir iki tane sakatlık yaşadık ve oyuncu kaybettik. Yine maç sırasında yaşadığımız sakatlıklar var. Gerçekten bu bizim adımıza zor bir süreç. Ama hırslı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz ve sonuna kadar savaşıp güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı..

"TRABZON’DA HAYALLERİMİZİN PEŞİNDEN KOŞACAĞIZ"

Şimdi toparlanma zamanı olduğunu söyleyen Stoilov, "Dört gün sonra Trabzon’da hayallerimizin peşinden koşmaya gideceğiz. Orada deplasmanda olsa da, zor gözükse de turu geçeceğimize inanıyorum. Ama öncelikle iyi oynamamız gerekiyor. Sahada istediğimiz oyun anlayışını yansıttığımız takdirde, bu şekilde turu geçeceğimize inanıyorum" açıklamasında bulundu.

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