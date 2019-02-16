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Stanislav Çerçesov: Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 16.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Rusya Futbol Milli Takımı Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, "Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir. Türkiye futbol ülkesi, Türk milleti çok duygusal, futbolu çok seviyor. Türkiye'de statlar, oteller, tesisler dünya seviyesinde. Türk milleti de misafirperver. O nedenle Dünya kupası Türkiye'de gerçekleşirse çok iyi geçer" dedi.

Stanislav Çerçesov: Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir

UEFA Avrupa Uluslar Ligi B Grubu'nda yer alan Rusya Milli Takımı'nın Antalya'daki kampında, teknik direktör Stanislav Çerçesov, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Uluslar Ligi'nde Belçika ve Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacaklarını anlatan Stanislav Çerçesov, "Belçika Milli Takımı çok güçlü ve takım olarak çok iyi. Özel oyuncuları var. Bizi zor deplasman bekliyor. Sonra da Kazakistan maçı var. Brüksel'den Astana'ya çok zaman alan uzun bir yolculuk yapacağız. Kazakistan ile kolay bir maç olmayacak. Mart ayı Rusya Milli Takımı için zor bir dönem. Takımlar maç oynamaya yeni başlıyor. Kondisyon iyi değil. Kazakistan Milli Takımı'nın da Antalya'da hazırlık maçı var. O maçı da izleyeceğim. Kazakistan'ın kulüpleri de burada hazırlanacak. Kamp dönemindeki çalışmalarımızla hazırlıklarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"YENİ HEDEF, 2020 AVRUPA KUPASI'NA KATILMAK"
Rusya Milli Takımı'nın hedeflerini anlatan Stanislav Çerçesov, şunları söyledi:

"2018 Rusya Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadık. Başarılı olduk ama bu tarihe geçti. Biz önümüze bakıyoruz. Futbolda da zaman hızla ilerliyor. Dünya Kupası'ndan sonra 4 önemli futbolcu milli takım kariyerini bıraktı. Biz iyi sonuçlarla devam etmek istiyoruz. Türkiye'ye karşı iki maç oynadık yendik. Daha da iyi olmak istiyoruz. Yeni hedefler, 2020 Avrupa Kupası'na katılmak."

"EV SAHİBİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI'NDA İYİ OYNAMASI LAZIM"
Stanislav Çerçesov, 2018'de Dünya Kupası'nın Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin tek avantajının eleme müsabakaları oynamadan dünya kupasına katılma hakkı elde etmeleri olduğunu belirtti.

Bunun haricinde dezavantajlarını yaşadıklarını anlatan Stanislav Çerçesov, "Sadece hazırlık maçları oynuyorduk. O nedenle zordu. Herkes, taraftarlar bir şeyler istiyor, hazırlık maçlarında kazanamadığımız zaman anlamıyorlardı. Teknik direktörün görevinin devam edip etmeyeceği konuşuluyor, baskı oluyor. Dünya kupasında ev sahibi takım iyi oynarsa, o duygular kalmıyor. Çünkü ev sahibi takımın da dünya kupasında iyi oynaması lazım. 2016'dan sonra milli takımdaki görevim bir taraftan zor geçti, diğer taraftan da tecrübe oldu" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE DÜNYA KUPASI YA DA AVRUPA KUPASI YAPILABİLİR"
Türkiye'deki tesislerin kalitesine değinen Stanislav Çerçesov, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir. Türkiye futbol ülkesi, Türk milleti çok duygusal, futbolu çok seviyor. Biz oynadığımız statlarda, kaldığımız otellerde gördük. Türkiye ligi maçlarını televizyondan da izliyorum. Görüyoruz ki Türkiye'de statlar, oteller, tesisler dünya seviyesinde. Türk milleti de misafirperver. O nedenle Dünya Kupası Türkiye'de gerçekleşirse çok iyi geçer."

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dünya kupası avrupa kupası

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