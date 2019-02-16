Stanislav Çerçesov: Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir

UEFA Avrupa Uluslar Ligi B Grubu'nda yer alan Rusya Milli Takımı'nın Antalya'daki kampında, teknik direktör Stanislav Çerçesov, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Uluslar Ligi'nde Belçika ve Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacaklarını anlatan Stanislav Çerçesov, "Belçika Milli Takımı çok güçlü ve takım olarak çok iyi. Özel oyuncuları var. Bizi zor deplasman bekliyor. Sonra da Kazakistan maçı var. Brüksel'den Astana'ya çok zaman alan uzun bir yolculuk yapacağız. Kazakistan ile kolay bir maç olmayacak. Mart ayı Rusya Milli Takımı için zor bir dönem. Takımlar maç oynamaya yeni başlıyor. Kondisyon iyi değil. Kazakistan Milli Takımı'nın da Antalya'da hazırlık maçı var. O maçı da izleyeceğim. Kazakistan'ın kulüpleri de burada hazırlanacak. Kamp dönemindeki çalışmalarımızla hazırlıklarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"YENİ HEDEF, 2020 AVRUPA KUPASI'NA KATILMAK"

Rusya Milli Takımı'nın hedeflerini anlatan Stanislav Çerçesov, şunları söyledi:

"2018 Rusya Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadık. Başarılı olduk ama bu tarihe geçti. Biz önümüze bakıyoruz. Futbolda da zaman hızla ilerliyor. Dünya Kupası'ndan sonra 4 önemli futbolcu milli takım kariyerini bıraktı. Biz iyi sonuçlarla devam etmek istiyoruz. Türkiye'ye karşı iki maç oynadık yendik. Daha da iyi olmak istiyoruz. Yeni hedefler, 2020 Avrupa Kupası'na katılmak."