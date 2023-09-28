Star Tv'den şaşırtan final kararı! O dizinin fişi çekiliyor

Ekranların sevilen dizisi Çöp Adam için alınan karar dizinin hayranlarını üzdü. Gazeteci Birsen Alr-tuntaş'ın haberine göre Star Tv'nin iki sezondur yayınlanan dizisi Çöp Adam final kararı aldı. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin final tarihine ilişkin karar alındı.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu‘yu buluşturan dizide olaylar bu sezon Tamer ve Peri çiftinin kaçırılan bebeklerinin üzerine yoğunlaşmıştı.

STAR TV'DEN FLAŞ FİNAL KARARI

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrolünü paylaştığı Çöp Adam bu sezon aldığı düşük reytinglerle dikkat çekiyordu.

Çöp Adam dizisi önceki hafta sezonu çok düşük reytinglerle açmış, bu hafta da aynı şekilde beklentinin çok altında izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Son gelen haberler eğer dizi önümüzdeki hafta da çok düşük reytingler alırsa 30. bölümde bitirileceği yönünde.

FİNAL TARİHİ

Çöp Adam önümüzdeki hafta da düşük reyting alırsa 30. bölümü ile 11 Ekim Çarşamba akşamı final yapması bekleniyor.



