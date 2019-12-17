Star Wars hayranları sinema salonu önünde kamp kurdu

Star Wars’ın beklenen yeni filmi Skywalker'ın Yükselişi'nin (The Rise of Skywalker) dün yapılan galasından günler önce, serinin çılgın hayranları sinema salonu önünde kamp kurup bekledi.

Galaya giremeyenler, sinema salonu önünde filmin oyuncularını görme şansını elde etti. Çılgın hayranlar, şimdi Türkiye'de 20 Aralık'ta, ABD'de 19 Aralık'ta gösterime girecek olan filmin gösterimi için bekliyor.

Star Wars’ın beklenen yeni filmi Skywalker'ın Yükselişi (The Rise of Skywalker), tüm dünyada aynı gün, 20 Aralık’ta gösterime giriyor.

Filmin dün gerçekleştirilen dünya prömiyeri, Star Wars hayranlarını günler öncesinden harekete geçirdi.

İşte Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin (Star Wars: The Rise of Skywalker) gösterimi öncesi hayranların bekleyişi ve galadan yansıyanlar...

