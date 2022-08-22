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  4. Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den şaşırtan Mansur Yavaş paylaşımı!

Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den şaşırtan Mansur Yavaş paylaşımı!

22.08.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Wars filminin dünyaca ünlü oyuncusu Mark Hamill, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Twitter'da yaptığı paylaşımla destek verdi. Hamill, bir takipçisinin ricasını kırmayarak, "Mansur Yavaş kazansın" paylaşımında bulundu.

Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den şaşırtan Mansur Yavaş paylaşımı!

2023 yılında yapılacak seçimlerde muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulan isimlerden biri olan ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili Star Wars filminin yıldızı Mark Hamill'den sürpriz bir destek geldi.

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TAKİPÇİSİ RİCA ETTİ

Dünyaca ünlü Star Wars filminde Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamill, Twitter'da bir takipçisinin "Mansur Yavaş'ın kazanacağı yönünde bir paylaşım yapar mısın" talebi üzerine, "Mansur Yavaş kazansın" paylaşımında bulundu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Star Wars Mark Hamill
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