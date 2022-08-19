STEAK AND KİDNEY PİE: Masterchef steak and kidney pie nasıl yapılır? Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef' Türkiye'de yeni ekip için ana kadro mücadeleleri başladı. Masterchef'in 19 Ağustos Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde, yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel steak and kidney pie tarifini şeflere sunmaya çalışacaklar. Programı yakından takip eden izleyiciler steak and kidney pie tarifinin nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifini denemek isteyenler için steak amd kidney pie tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

STEAK AND KİDNEY PİE NASIL YAPILIR?

Steak and kidney pie yani biftekli, böbrekli pay anlamına gelen yemek İngiliz mutfğına aittir.

Steak and kidney pie tarifi malzemeler;

Hamur için:

500 gram un

250 gram margarin

Tuz, kırmızıbiber

2 kahve fincanı rendelenmiş

kaşar peyniri

4 adet yumurtanın sarısı, su

İç malzemesi:

550 gram kontrfile et

175 gram dana böbrek

Yarım kahve fincanı un, tuz ve karabiber karışımı

Yarım kahve fincanı tereyağı

Bir dilim soğan

1 su bardağı + 2 çorba kaşığı sıcak et suyu, tuz, karabiber

Setak and kidney pie tarifi yapılışı;

İç malzemesi için, eti küçük küpler şeklinde kesin. Böbreğin dış zarını temizledikten sonra etin büyüklüğünde kesin.

Un, tuz ve karabiber karışımıyla birlikte harmanlayın. Ardından eti ilave edin. Yarım kahve fincanı tereyağını eritip, et ve böbreği bıraktıkları suyu çekene dek soteleyin.

Bıraktıkları suyu çekmeden önce dilim soğanı ilave edin. 4 dakika daha pişirin. Sıcak et suyunu, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 25 dakika pişirin.

Piştikten sonra iç malzemesini ezin. Bu arada hamur malzemelerini yoğurun. Hamuru biri daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın.

Büyük olan parçayı tepsinin kenar kısımlarını da kapatacak şekilde açıp, hafifçe yağlanmış tepsiye yerleştirin. Kenar kısımlarını düzeltin. Üzerine etli harcı yayın. Tepsinin büyüklüğünde açılmış parçayı ise etli harcın üzerine kapatın.

Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında 40 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

