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STEAK AND KİDNEY PİE: Masterchef steak and kidney pie nasıl yapılır? Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifi malzemeleri ve yapılışı

19.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef steak and kidney pie tarifinin nasıl yapıldığı ve malzeme listesi merak konusu oldu. Masterchef'in yeni bölümüyle ilgiyle takip edilen ana kadro mücadeleri devam ediyor. Şefler, yarışmacılardan steak and kidney pie yani biftekli, böbrekli pay yapmalarını istedi. Steak and kidney pie tarifini merak edenler ve denemek isteyenler steak and kidney tarifinin en pratik ve tam tarifini internet üzerinden sorguluyorlar. İşte steak and kidney pie tarifinin yapılışı ve malzeme listesi...

STEAK AND KİDNEY PİE: Masterchef steak and kidney pie nasıl yapılır? Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifi malzemeleri ve yapılışı

Masterchef' Türkiye'de yeni ekip için ana kadro mücadeleleri başladı. Masterchef'in 19 Ağustos Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde, yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel steak and kidney pie tarifini şeflere sunmaya çalışacaklar. Programı yakından takip eden izleyiciler steak and kidney pie tarifinin nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifini denemek isteyenler için steak amd kidney pie tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

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STEAK AND KİDNEY PİE NASIL YAPILIR?

Steak and kidney pie yani biftekli, böbrekli pay anlamına gelen yemek İngiliz mutfğına aittir.

Steak and kidney pie tarifi malzemeler;

Hamur için:

  • 500 gram un
  • 250 gram margarin
  • Tuz, kırmızıbiber
  • 2 kahve fincanı rendelenmiş
  • kaşar peyniri
  • 4 adet yumurtanın sarısı, su

İç malzemesi:

  • 550 gram kontrfile et
  • 175 gram dana böbrek
  • Yarım kahve fincanı un, tuz ve karabiber karışımı
  • Yarım kahve fincanı tereyağı
  • Bir dilim soğan
  • 1 su bardağı + 2 çorba kaşığı sıcak et suyu, tuz, karabiber

Setak and kidney pie tarifi yapılışı;

İç malzemesi için, eti küçük küpler şeklinde kesin. Böbreğin dış zarını temizledikten sonra etin büyüklüğünde kesin.

Un, tuz ve karabiber karışımıyla birlikte harmanlayın. Ardından eti ilave edin. Yarım kahve fincanı tereyağını eritip, et ve böbreği bıraktıkları suyu çekene dek soteleyin.

Bıraktıkları suyu çekmeden önce dilim soğanı ilave edin. 4 dakika daha pişirin. Sıcak et suyunu, tuz ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 25 dakika pişirin.

Piştikten sonra iç malzemesini ezin. Bu arada hamur malzemelerini yoğurun. Hamuru biri daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın.

Büyük olan parçayı tepsinin kenar kısımlarını da kapatacak şekilde açıp, hafifçe yağlanmış tepsiye yerleştirin. Kenar kısımlarını düzeltin. Üzerine etli harcı yayın. Tepsinin büyüklüğünde açılmış parçayı ise etli harcın üzerine kapatın.

Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında 40 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

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TV8 Masterchef biftek böbrek pay tarif
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