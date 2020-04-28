Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'den Galatasaray itirafı!

Romanya temsilcisi Steaua Bükreş Kulüp Başkanı Gigi Becali'den yıllar sonra flaş bir itiraf geldi. Becali, 2008 yılında sarı-kırmızılı ekibi eledikleri maçta verdiği sözü 12 yıl sonra tuttuğunu ve bir kilise yaptırmaya başladığını söyledi.

"TÜRKLERİ ELERSEK, KİLİSE YAPTIRACAĞIM"

Gigi, "Galatasaray ile oynadığımız maçtan önce düşündüğüm bir projeydi. 'Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım' şeklinde Tanrı'ya söz vermiştim. Bir kilise yaptırmak o kadar kolay olmadığından bu zamana kadar geldik. Yeri bulmak, gerekli izinleri almak gerekiyordu. Bununla övünmek için falan anlatmıyorum, sordukları için cevap verdim. Bu konuda insan yalan söyleyemez, işin içinde bir kilise var. Romanya'ya çok daha fazla hastane, kilise, ev yaptırmak isterim ancak şu anda yapabildiğimi yapıyorum. Bu olayın koronavirüs nedeniyle yarıda kalmasını istemedim ve inşaata devam ettim. Tüm Romanya insanına sağlık diliyorum ve onlar için Tanrı'ya dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

BÜKREŞ, GALATASARAY'I 2008 YILINDA ELEMİŞTİ

2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde temsilcimiz Galatasaray ile Romanya ekibi FCSB karşı karşıya gelmişti. İlk karşılaşmayı evinde 1-0 kazanan Steaua Bükreş, ikinci mücadeleden aldığı 2-2'lik beraberlik sonrası turu atlayan ekip olmuştu.