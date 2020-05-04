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Steaua Bükreş Başkanı: "Stadın açılış maçında Galatasaray ile oynamayı çok isteriz"

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.05.2020 07:30 | Son Güncelleme

Steaua Bükreş'in Başkanı Helmuth Duckadam, yeni stadlarının açılış maçı için Galatasaray'la oynamanın iyi olacağını açıkladı.

Steaua Bükreş Başkanı: "Stadın açılış maçında Galatasaray ile oynamayı çok isteriz"

Steau Bükreş Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni stadları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını Galatasaray'la oynamak istediklerini söyledi.

"AÇILIŞ MAÇINDA OYNAMAK İSTERİZ"

Steau Başkanı stadla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.

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