Steaua Bükreş'in Mircea Lucescu ile ilgilendiği iddia edildi

Beşiktaş'ta yeni sezonun teknik direktör adayları arasında yer alan Mircea Lucescu hakkında Rumen basınında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Deneyimli teknik adamın Steaua Bükreş'in başına geçme ihtimali olduğu ve kulüp başkanı Gigi Becali ile görüşebileceği öne sürüldü. Haberde Lucescu'nun Beşiktaş tarafından istendiği de vurgulandı.

Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Büyük bir teknik adam beni kahve içmeye davet etti. Eğer kahve içmek istersem kendisini arayacağımı söyledim. Şu anda bir teknik direktörüm var, kendisiyle son görüşme yaptıktan sonra karar vereceğim" açıklaması ülkede dedikoduları da beraberinde getirdi.

Rumen basınında yer alan habere göre Becali'yi kahve içmek için arayan teknik adamın Lucescu olabileceği belirtildi. Deneiymli teknik adamın şu anda boşta olmasının bu ihtimali güçlendirdiği vurgulandı. Haberde aynı zamanda Beşiktaş'ın da Lucescu'yu istediği ancak tecrübeli teknik adamın bu iddiaları doğrulamadığı da belirtildi.

Lucescu Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Somut hiçbir şey yok. Beşiktaş'a gitmiyorum. Şu an Türkiye'deyim ve son olarak Galatasaray - Başakşehir şampiyonluk maçını izledim." ifadelerini kullandı.

