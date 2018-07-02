SPOR

Stefan De Vrij, Inter'de

İTALYA HABERLERİ  | 02.07.2018 21:02 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Inter, Lazio ile sözleşmesi sona eren Hollandalı stoper Stefan De Vrij'i kadrosuna kattı.

Stefan De Vrij, Inter'de

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lazio ile kontratı sona eren 26 yaşındaki De Vrij, Inter ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Feyenoord'da adım atan savunma oyuncusu, 2014 yazından bu yana Lazio'da oynuyordu. De Vrij, Hollanda Milli Takımı formasıyla da 36 maça çıktı.

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!
Juventus Barzagli ile 1, Chiellini ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıJuventus Barzagli ile 1, Chiellini ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Stefan De Vrij inter lazio

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş Umut Nayir ile prensip anlaşmasına vardı!

G.Saray'a transferde büyük şok

G.Saray'a transferde büyük şok

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Stefan De Vrij, Inter'de

Stefan De Vrij, Inter'de

Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!

Juventus, Ronaldo'yu kadrosuna katmak için menajeriyle görüştü!

Juventus Barzagli ile 1, Chiellini ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Juventus Barzagli ile 1, Chiellini ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Jorginho, Napoli'de rekor kıracak

Jorginho, Napoli'de rekor kıracak

Juventus Joao Cancelo'yu 40.4 milyon euroya transfer etti!

Juventus Joao Cancelo'yu 40.4 milyon euroya transfer etti!

UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!

UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.