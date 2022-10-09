Stefan Kuntz açıkladı: "Başkanla konuştuk ve bir karar aldık''

Stefan Kuntz dil değiştirdi. Daha önce basın toplantılarında İngilizce konuşan Kuntz, kendini yanlış ifade ettiğini fark edince tercümanını değiştirdi.

KUNTZ: "OTURDUK VE YÖNETİMLE KONUŞTUK"

Almanca konuşmasının nedeni sorulan Stefan Kuntz "Son maçtan sonra oturduk ve yönetimle konuştuk. Başkanımız, 'Almanca konuşursak, yanlış anlaşılmaları engeller miyiz?' diye sordu. Ben de bundan sonra Almana konuşmaya karar verdim." dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Kendi dilinde, kendini daha anlatacağını inanıyorum." açıklamasını yaptı.



