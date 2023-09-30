Stefan Kuntz, ayrılık sonrası ilk kez konuştu! 'Neden bitti, ben de anlamadım!'

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk etmişti. Ay-Yıldızlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sonrasında ise oynanan dostluk maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olan kırmızı - beyazlılarda teknik direktör Stefan Kuntz'un sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmişti.

Alman çalıştırıcının ayrılı sonrasında ise göreve Vincenzo Montella getirilmişti. Stefan Kuntz'un ise adı Almanya Kadın Milli Takımı ile anılmıştı.

Henüz herhangi bir takım ile anlaşmayan Stefan Kuntz, ARD / Sportschau'ya konuştu. İşte Kuntz'un sözleri;

"ALMANYA'DAN BİR TEKLİF ALMADIM"

"Türkiye'de kazandığım deneyimler, bundan sonraki tüm görevlerimde bana kesinlikle çok yardımcı olacak. Almanya Futbol Federasyonu'ndan, kadın milli takımı için herhangi bir teklif almadım. Yetkililerden biri benimle temasa geçerse bunu açıklarım."

"GELECEK OLAN GÖREVİN ÇOK BÜYÜK OLMASI GEREKMEZ"

"Bundan sonra milli takım veya kulüp takımı fark etmez. Eğer daha fazla gelişebileceğimi hissettiğim bir görev teklif edilirse, çok büyük şey olması gerekmez. Benim için önemli olan görevin içeriği."

"GÖREVDEN NEDEN ALINDIĞIMI BİLMİYORUM"

"Beni göreve getiren Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değişti. Zamanla güven ilişkisi olmadığı, destek olmadığı anlaşıldı. Bu yüzden gizliden gizliye zaten bunu bekliyordum. Kötü oldu çünkü çok puan almıştık. Benim Türk Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden alınmam için bir neden bulmak zor. Ve henüz bir neden bulamadılar."

"KURGULANMIŞ HABERLER VARDI"

Soru: Türk medyasının sizin görevden alınmanızdaki rolü neydi?

Kuntz: "Çok büyük bir rolü oldu. Mesela burada yalan olan bir haber yapamazsın. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye’de bu yok. Bazı yalan ve kurgulanmış haberlerin doğru kabul edilmesi yazık. Medyanın yanında çok daha kötüsü sosyal medya. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve delillere bakma içgüdüsü vardır. Ama Türkiye'de bunu görmek zor. Sosyal medyayla birlikte oyuncular ve yöneticiler üzerinde bir baskı oluşmaya başlıyor."

"GAYET İYİ DURUMDAYDIK AMA..."

"Almanya U21 takımından neden ayrıldım? Bir A Milli Takım çalıştırabileceğimi görmek istedim. Çünkü daha fazla baskı var ve bu baskıyla nasıl başa çıkabileceğimi görmek istedim. Bir de yabancı olarak duyguların çok daha fazla rol oynuyor ve bununla birlikte kamuoyundan çok daha fazla baskı geliyor. Buradan çıkarttığım sonuçlar benim için çok önemli. Bundan sonraki tüm görevlerimde bana yardımcı olacak. İlk geldiğimde bana Dünya Kupası hedefi gösterildi ama play-off turunda Portekiz’e elendik. Daha sonra Uluslar Ligi’nde B Ligi'ne çıktık. Üçüncü hedef de Almanya’ya gitmekti. Orada da 10 puanla Hırvatistan ile aynı puanda gayet iyi durumdaydık."

"YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNİN HEDEFLERİ DEĞİŞTİRECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİM"

Soru: Bugün olsa hangi hataları tekrarlamazdınız?"

Kuntz: "Söylemesi zor. İyi bir soru, bu nedenle sizi tebrik ederim. Öncelikle yönetim değişikliğinin ulaşılmak istenen hedefleri de değiştireceğini düşünmezdim. Belki Türk kültürünü bu bağlamda daha hazırlıklı olmak için iyi irdelemem gerekirdi."



