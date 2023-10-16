SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Stefan Kuntz'dan A Milli Takım paylaşımı! 'Memnuniyet duyuyorum!'

Stefan Kuntz'dan A Milli Takım paylaşımı! 'Memnuniyet duyuyorum!'

16.10.2023 17:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı son 2 maçtan da galibiyetle ayrılmış ve turnuvaya katılmayı garantilemişti. Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör değişikliği sonrasında oyundaki gelişim de dikkat çekmişti. Montella'dan önceki çalıştırıcı Stefan Kuntz, kırmızı - beyazlıların başarısının ardından Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Alman teknik adam, A Milli Takımımızı kutladı. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Sonrasında oynanan dostluk maçında ise Japonya'ya 4-2 mağlup olan Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz'un sözleşmesi yollar karşılıklı anlaşarak feshedilmişti.

MONTELLA SONRASI TURNUVA BİLETİNİ KAPTIK

2023-10-16T085434Z_1286745481_UP1EJAF1MA6QV_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-TUR-LVA-REPORT

Kuntz'un ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella getirilmişti. İtalyan çalıştırıcının göreve başlamasıyla birlikte A Milli Takımımız, Hırvatistan deplasmanına çıktı. Kırmızı - beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup etmiş ve grup liderliğine yükselmişti. A Milli Takımımız, D Grubu'ndaki 7. maçında ise Letonya'yı konuk etmişti. Rakibini 4-0'lık skorla geçen milliler, EURO 2024 biletini kapmıştı.

KUNTZ'DAN PAYLAŞIM

2022-09-22T184235Z_1929287312_UP1EI9M1FYXTD_RTRMADP_3_SOCCER-UEFANATIONS-TUR-LUX-REPORT (Large)

Bu başarı sonrasında A Milli Takımımızın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'dan bir paylaştım geldi.

"BAŞARILI YOL DEVAM EDİYOR"

F8kSDqJXkAAx9he

Alman teknik adamın paylaşımında, "Tebrik ederim! Milli takım için başarılı yolun devam etmesinden memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kuntz'un paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere, Sandro Tonali'nin o anını konuşuyor! 'Bu sarı kartta şike var!'İngiltere, Sandro Tonali'nin o anını konuşuyor! 'Bu sarı kartta şike var!'
Büyük umutlarla gelmişti, 4 ay takımda kalabildi! G.Saray'da ayrılık kapıdaBüyük umutlarla gelmişti, 4 ay takımda kalabildi! G.Saray'da ayrılık kapıda
Abdullah Avcı'nın maaşı belli oldu!Abdullah Avcı'nın maaşı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Stefan Kuntz a milli takım maçın iyet da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.