Stefan Kuntz'dan A Milli Takım paylaşımı! 'Memnuniyet duyuyorum!'

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Sonrasında oynanan dostluk maçında ise Japonya'ya 4-2 mağlup olan Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz'un sözleşmesi yollar karşılıklı anlaşarak feshedilmişti.
Kuntz'un ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella getirilmişti. İtalyan çalıştırıcının göreve başlamasıyla birlikte A Milli Takımımız, Hırvatistan deplasmanına çıktı. Kırmızı - beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup etmiş ve grup liderliğine yükselmişti. A Milli Takımımız, D Grubu'ndaki 7. maçında ise Letonya'yı konuk etmişti. Rakibini 4-0'lık skorla geçen milliler, EURO 2024 biletini kapmıştı.
Bu başarı sonrasında A Milli Takımımızın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'dan bir paylaştım geldi.
Alman teknik adamın paylaşımında, "Tebrik ederim! Milli takım için başarılı yolun devam etmesinden memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Kuntz'un paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.