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Stefan Kuntz'dan Galler öncesi açıklama! 'Farklı bir anlayış olacak!', 'Barış Alper'deki pırıltıyı biz fark ettik!'

18.06.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü hafta maçında yarın Samsun'da Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Letonya maçında yapamadığımızı Galler karşısında yapmak istiyoruz." dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’ndaki 4'üncü maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolculardan Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

"GALLER MAÇINDA DÜZELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

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Rakip takımın forvet oyuncusunu Kiefer Moore'un eksikliğinin Galler adına önemli bir kayıp olduğunu söyleyen Kuntz, "Bu maçın basit olacağını söyleyen bir durum değil. Biz de bunun farkına vardık. Bunun üstünde çalışmalar yaptık. İdmanlarda da bunun üzerine çalışacağız. Letonya karşısında eksik olanı Galler maçında düzeltmeye çalışacağız. Biz tabi ki rakibimizi analiz ettik. Özelliklerinin farkındayız. Buna karşı hangi oyuncularımızı oynatacağımız konusunda yoğunlaşmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"BARIŞ'TAKİ PIRILTIYI GÖRDÜM"

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Arda’nın performansından memnun kaldığını söyleyen Kuntz, "İsteklerimizi yerine getirdi. Galler farklı bir rakip. Bu sebeple farklı bir anlayışı sahaya yansıtabiliriz. Biz de savunma anlayışında rakibi nasıl karşılayacağımız konusunda çalışıyoruz. Aynı zamanda biz rakibi nasıl zorlarız diye düşünüyoruz. Böylelikle nasıl oynarız onun üzerinde de çalışıyoruz. Önceliğimiz bu konuda başarılı olmak. Biliyorsunuz ki maç öncesinde 11’le ilgili net bilgi vermiyorum. 11’i önce takımıma açıklarım. Barış’ı kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Biz ondaki o pırıltıyı gördük. Kalitesinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz ve faydalanmak da istiyoruz. Şu an buradaki ortamı gördüm. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Samsun’u tarihsel açıdan ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Buradaki güzel taraftar takımını nasıl Süper Lig’e çıkardıysa, desteklediyse yarın da aynı desteği sağlayacaklarından eminiz." ifadelerini kullandı.


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