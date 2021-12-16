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Stefan Kuntz: Dışarıdan bakan Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir

16.12.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrası rakiplerimizi değerlendirdi.

Stefan Kuntz: Dışarıdan bakan Türkiye'nin favori olduğunu söyleyecektir

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. A Milli Takımımız, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, rakipleri değerlendirdi.

"Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye’nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız."

"Öncelikli amacımız öncelikle B Ligi’ne yükselmek, diğer amacımız da takım olarak gelişmek. Oyun disiplinini arttırmak ve yeni taktiksel dizilişler üzerinde çalışmak da bunların arasında. Yeni oyunculara forma şansı verebiliriz."

"Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanda da EURO 2024 Elemeleri’ne hazırlanmak var. Ben genç oyuncu ya da yaşlı oyuncu ayrımı yapmıyorum. Esas mesele kalitedir."

"Göreve geldiğimden beri ilk kez A Millî formayı giyen oyuncularımızın büyük bölümü 1998 ve sonrası doğumluydu. Birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmış futbolcuların bulunduğu bir takım iskeleti oluşturmak istiyoruz."

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A Milli Takım'ın rakipleri belli olduA Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
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Türkiye Milli Futbol Takımı
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