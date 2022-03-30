SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Stefan Kuntz: Donnarumma bize izin vermedi

Stefan Kuntz: Donnarumma bize izin vermedi

30.03.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya maçı sonrası konuştu. Kuntz, "Gianluigi Donnarumma birçok gol pozisyonda bize izin vermedi. Konya'daki seyircilere teşekkür ederim, harikaydılar." açıklamasını yaptı.

Stefan Kuntz: Donnarumma bize izin vermedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Stefan Kuntz "Portekiz ve İtalya maçlarından ders çıkaracağız. Kendimizi geliştireceğiz. Bu süreçte herkes performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Salih Özcan için mutluyum. Doğukan Sinik de ilk kez oynadı. Performans bizim için çok önemli. Oyuncularımızı bununla yargılıyoruz." dedi.

Stefan Kuntz "Portekiz 11 milyonluk nüfusa sahip ama FIFA sıralamasında 8. durumdalar. Dünyanın birçok liginde oyuncuları ve hocaları var. Teknik ve pas kalitemizi geliştirmeliyiz. Bireysel olarak iyiydik ama Gianluigi Donnarumma birçok gol pozisyonda bize izin vermedi. Konya'daki seyircilere teşekkür ederim, harikaydılar." açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salladık ama yıkamadık! Türkiye, İtalya'ya 3-2 mağlup olduSalladık ama yıkamadık! Türkiye, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
Mesut Özil'e olay yaratan suçlama!Mesut Özil'e olay yaratan suçlama!
Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

EPDK'dan elektrik kararı: Faturalarda yeni dönem

Arda Güler için tarihi rakam! Bonservis bedeli...

Arda Güler için tarihi rakam! Bonservis bedeli...

Mesut Özil'e olay yaratan suçlama!

Mesut Özil'e olay yaratan suçlama!

Türkiye-İtalya maçında 11'ler belli oldu

Türkiye-İtalya maçında 11'ler belli oldu

Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi!

Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.