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Stefan Kuntz: En zorlu yoldayız!

26.11.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı final maçındaki rakibi Portekiz oldu. Stefan Kuntz eşleşmesi için "En zor yoldayız" ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz: En zorlu yoldayız!

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Sterfan Kuntz, Dünya Kupası play-off'unda Portekiz ile eşleşmemiz hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda zor bir kura çektiklerini ancak takımına güvendiğini söyledi.

Kuntz, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimine çevrim içi bağlantıyla katıldı.

"EN ZORLU YOLDAYIZ"

Kura çekiminin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Alman teknik adam, "En zor yol C Yolu'ydu, biz de oradayız. Ancak göreve başladığımdan bu yana gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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