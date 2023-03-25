Stefan Kuntz, iddialara sert çıkıştı! Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve oruç cevabı! 'Bunu nereden çıkarıyorsunuz?'

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile Türkiye karşı karşıya geldi. Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen A Milli Takımımız oldu. Bu skorla birlikte D Grubu'na 3 puanla başlayan Ay-Yıldızlı ekibimizin gollerini Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kunzt, Ermenistan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Alman çalıştırıcının sözleri;

"TARİHE BAKTIĞIMIZDA..."

""Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Gerçekçi olursak iyi oynadığımız ve kaybettiğim birçok maçım oldu. Bu maç farklı bir maçtı. Türk Milli Takımı'nın maçlarına tarihsel olarak bakacak olursanız, iyi oynamayıp kazandığı maç azdır. Bu yüzden kazandığımız için mutluyuz."

"DEFANSI 3'LÜDEN 4'LÜYE ÇEVİRME NEDENİMİZ..."

"İlk 30 dakikada defans oyuncularımızın pas kalitesi çok kötüydü. Topu oyuna sokamadılar. Orta saha oyuncularımızı oyuna sokamadık. Bekleri oyuna soktuğumuzda da onların opsiyonu çok fazla yoktu. Bu yüzden 3'lü defansı 4'lüye çevirdik."

"ENES'TEN KÖTÜ PERFORMANS GÖSTERENLER DE OLDU"

Soru: "Enes Ünal'ın milli takımda golleriyle patlayamama durumu var. Buna yönelik çalışmalar var mı?"

"Enes Ünal'a odaklanmamız doğru olmaz. Enes Ünal'dan daha kötü performans gösterenler oldu. Enes'in oyun içinde konsantrasyonu yüksek. İkinci golde bunu gördük. Önemli bir gole katkı sağladı. Bunlar da bir oyuncu için çok önemli anlar..."

"HIRVATİSTAN'A KARŞI FAVORİ DEĞİLİZ"

"Hırvatistan maçı farklı olacak. Favori olan taraf biz olmayacağız. Aynı zamanda Bursa'da taraftarımız arkamızda olacak ve stadyumumuz dolu olacak. Milli maçlarda duygular da işin içine girince performans farklı oluyor."

"BUNU NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ?"

Soru: "Bazı futbolcuları oynamasında, oynamamasında, kadro dışı kalmasında oruç tutup tutmamasına yönelik iddialar var."

"Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Benim kadro belirlerken oruçlu olmalarına göre karar vermemi nereden çıkarıyorsunuz? Doğru olan, A Milli Takım'daki çoğu oyuncu oruçluydu. Oyuncularımızın oruç tutmalarını destekliyorum. Performansa dayalı olarak kadromu seçiyorum."

"ABDÜLKERİM'İN TEDAVİSİ İÇİN 2 HAFTA DEDİLER"

"Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik."



