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Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? 'A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacak' iddiası

14.09.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbola doğduğu kent olan Neunkirchen’de başlayan, ardından teknik adamlık kariyerine de bu kulüple merhaba diyen 58 yaşındaki Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz’un A Millî Futbol Takımının başına getirileceği belirtildi. Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Stefan Kuntz ile ilk görüşme yapıldı.

Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? 'A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacak' iddiası

Alman teknik adamın anlaşma için Türkiye’ye geldiği öğrenildi. Futbolculuğu döneminde Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta da forma giyen Stefan Kuntz, en son Almanya U21 takımını çalıştırıyordu. 3 maç da Almanya Millî Takımını çalıştıran Stefan Kuntz ile Hamit Altıntop’un görüştüğü kaydedildi.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

30 Ekim 1962'de Almanya'nın Neunkirchen kentinde doğan Alman teknik adam Stefan Kuntz, futbola doğduğu şehrin kulübünde başladı. 1981'de Neunkirchen U19'dan B. Neunkirchen'in yolunu tuttu.

1983'te ise Bochum ile anlaşan Stefan Kuntz, 1986'da ise Bay Uerdingen'e transfer oldu. Burada da 3 yıl oynayan Stefan Kuntz, 1989'da 1. FC K'lautern ile anlaştı.

1995 yılında Beşiktaş'a transfer olan Stefan Kuntz, 1 yıl sonra da Bielefeld'in yolunu tuttu. 2 yıl da burada futbol oynadıktan sonra Bochum'a geri dönen Stefan Kuntz, 1999'da futbolculuğu bıraktı.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

Teknik direktör olarak ilk deneyimini futbola başladığı doğduğu şehrin takımı Neunkirchen ile 1999'da yaşayan Stefan Kuntz, 2000-2002 yılları arasında ise Karlsruhe'yi çalıştırdı. 2003'te ise Waldh. Mannheim'i yöneten Stefan Kuntz, LR Ahlen'in başına getirildi.

2005-2006 sezonunda ise TuS Koblenz'te sportif müdür olarak görev alan Stefan Kuntz, 2006-2008 yıllarında futbolu bıraktığı Bochum kulübünde sportif müdür olarak çalıştı. 2008-2016 yılları arasında ise 1.FC K'lautern'de yönetim kurulu başkanı olarak görev alan Stefan Kuntz, 2015-2016'da ise DFL'de yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

2016'da ise Almanya U21 takımının teknik direktörlüğü görevine getirilen Stefan Kuntz, 2021'de Almanya A Millî Futbol Takımında göreve başladı. Burada ise 3 maç takımının başında kalabildi.

Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? 'A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacak' iddiasıı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMINDA STEFAN KUNTZ SESLERİ

58 yaşında UEFA-Pro lisansa sahip deneyimli teknik adamın, Türkiye A Millî Futbol Takımının başına getirileceği konuşuluyor.

A Millî Takım’ın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olacağı konuşuluyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Alman teknik adamla yapılacak son görüşmenin arkasından resmî açıklama yapması bekleniyor.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının arkasından yeni teknik direktör arayışına başlayan TFF yetkililerinin, Kuntz isminde karar kıldığı belirtildi.

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop’un kararıyla başlayan görüşmelerde sona gelindi.

İstanbul’a gelen 58 yaşındaki Stefan Kuntz ile kısa zaman içerisinde resmî sözleşme imzalanacak.

Şenol Güneş’in ardından ilk başta Okan Buruk ile anlaşan TFF, Hamit Altıntop’un göreve gelmesinin arkasından farklı arayışlara başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı
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