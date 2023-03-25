Stefan Kuntz, kıyafetinin sırrını maç öncesinde açıkladı! 'Bugün beyaz giydik çünkü...'

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Ermenistan'a konuk olacak. Kırmızı beyazlı ekibimizde Avrupa Şampiyonası yolculuğundaki ilk karşılaşma öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz mikrofon başına geçti.

Maç önü flaş röportajında konuşan Stefan Kuntz; galibiyet beklediklerini dile getirirken, beyaz kıyafet tercihinin nedenini de açıkladı.

İşte Alman çalıştırıcının sözleri;

"KADROYU KURARKEN ZORLANDIK"

"Şartlar ve saha çok iyi durumda. Takımın durumu da iyi, olumlu bir skor bekliyoruz. Kadroyu kurarken zorlandık. Oynayan oyuncularımızın, gösterdikleri performansla bugün oynamayı hak ettiklerini düşünüyorum."

"BU YÜZDEN BEYAZ GİYDİK"

"Yeni bir kitap yazmaya başlayacağız. Yeni kitapta sayfalar daima beyaz olur. O yüzden bugün beyaz giydik."

Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır



