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Stefan Kuntz'un maç sonundaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Büyük tepki var...

29.03.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a sahasında 2-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 20 ve 45+4'üncü dakikalarda Mateo Kovacic kaydetti. Bu sonucun ardından Türkiye 3 puanda kalırken; Hırvatistan puanını 4'e yükseltti. Maçın ardından Stefan Kuntz'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Stefan Kuntz'un maç sonundaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Büyük tepki var...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan'a sahasında 2-0 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz, “Skordan memnun değilim. Takımımız söylediklerimi çok disiplinli şekilde sahaya yansıttı. Maç başında tecrübeli bir rakip olmalarına rağmen onları 8-9 hataya zorladık. Bu hatalardan önemli gol pozisyonlarına girdik ama değerlendiremedik. Rakibimiz, kaleye ilk geldiğinde golü buldu. İki takım arasındaki en büyük fark, kalite farkı. Topla buluştuğunuz ilk anda ne yaptığınız çok önemli. Diğer bölümde maçtan düşmedik aslında. Hep zorladık, hep oyunun içindeydik. Bu seviyedeki takımla başa baş mücadele edebileceğimizi gösterdik. İleriye dönük olarak hep bu havada futbol oynamamız gerekiyor” dedi.

MAÇ SONU GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Stefan Kuntz'un maç biter bitmez Hırvatistan takımının yanına gidip oyuncularla sarılması ve neşeli hali sosyal medyada tepki çekti.

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"TÜRKİYE'DE FUTBOL EĞİTİM SİSTEMİ YOK"

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Türkiye'deki altyapı sistemiyle ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli teknik adam, "Bu sorunun cevabını almak için bana ihtiyacınız yok. Türkiye'de mevcut akademiler ve futbol eğitim sistemi yok. Elbette Türkiye'de çok fazla yetenek var ancak onlara doğru idman yaptıracak ve eğitecek insanlara ihtiyacınız var. Bu sadece Hırvatistan'a özel bir durum değil. Belçika ve Hollanda da nüfus olarak çok büyük ülke değil ama futbol olarak bir sistem kurmuşlar, meyvelerini alıyorlar" şeklinde cevap verdi.


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