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Stefano Okaka: Gol attıkça kendimi buluyorum

15.10.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'in Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta 2 gol atan İtalyan golcü maçın sonrasında konuştu.

Stefano Okaka: Gol attıkça kendimi buluyorum

Başakşehir'in Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Okaka, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Okaka, "Herkesi tebrik ediyorum. Bugün gerçekten çok önem ifade eden bir maçtı. Sezon bizim için iyi başlamadı ama çalışmalarımızı hiç vazgeçmeden sürdürdük. Yeni hocamızla yaptığımız çalışmalarda taktiksel olarak iyi işler çıkardık. Geriden oyun kurma konusunda iyi çalıştık, Beşiktaş'a iyi hazırlandık. Her topa aynı agresiflikle bastık. Böyle oynadığınızda sonuç geliyor. Bizim için önemli bir adımdı. Kendi işimize dört elle sarılmayı sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

"MENTAL VE FİZİKSEL OLARAK KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde olduğu hatırlatılan Okaka, "Her sene gol atıyorum ama bazen sezona iyi başlıyorum, ertesi sene aynısı olmuyor. Futbol böyle bir şey. Gelmeden önce başkanımız, takımımızın fantastik olduğunu söylediğinde takıma inandım. Bu mantalite ile mücadelemi sürdürme inancında olacağım. Gol attıkça kendinizi bulmaya devam eder, fazlasını istersiniz. Mental ve fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda bir gol hedefi olup olmadığı sorulan golcü oyuncu, "Kariyerime devam ediyorum, futbolda her zaman yapmanız gereken, dün yaptığınızı unutup üzerine koyarak ilerlemeniz. Bugün itibariyle iyi iş çıkardım ama önemli olan sezona nasıl başladığım değil, nasıl bitireceğim. Bu konuda kendim ve takımım için en iyisini yapmak adına mücadelemi sürdüreceğim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
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