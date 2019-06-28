Stephane Badji Bursaspor'dan ayrılıp Ludogorets'e transfer oldu

Bursaspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Yüksek maliyeti nedeniyle satış listesine konan orta saha oyuncusu Stephane Badji, Bulgaristan'ın A Grupa ekiplerinden Ludogorets Razgrad ekibiyle anlaştı. Bulgar yöneticilerle birlikte Ludogorets Razgrad atkısıyla poz veren Badji, sezonun sona ermesinin ardından Bursaspor'dan ayrılan 4'üncü isim oldu. Daha önce de Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan ve Santiago Vergini ile yollar ayrılmıştı.
Belçika'nın Anderlecht Kulübü'nden geçen sezon başında 600 bin Euro'ya transfer olan Senegalli Badji, 29'u lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 maçta forma giydi ve 2 bin 663 dakika sahada yer alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
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