SPOR

Stephane Badji Bursaspor'dan ayrılıp Ludogorets'e transfer oldu

BURSASPOR HABERLERİ  | 28.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

Bursaspor'da yaprak dökümü devam ederken, 3 oyuncunun ardından Stephane Badji de takımdan ayrıldı. 29 yaşındaki Senegalli futbolcu, Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile anlaşma sağladı.

Stephane Badji Bursaspor'dan ayrılıp Ludogorets'e transfer oldu

Bursaspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Yüksek maliyeti nedeniyle satış listesine konan orta saha oyuncusu Stephane Badji, Bulgaristan'ın A Grupa ekiplerinden Ludogorets Razgrad ekibiyle anlaştı. Bulgar yöneticilerle birlikte Ludogorets Razgrad atkısıyla poz veren Badji, sezonun sona ermesinin ardından Bursaspor'dan ayrılan 4'üncü isim oldu. Daha önce de Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan ve Santiago Vergini ile yollar ayrılmıştı.

Belçika'nın Anderlecht Kulübü'nden geçen sezon başında 600 bin Euro'ya transfer olan Senegalli Badji, 29'u lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 maçta forma giydi ve 2 bin 663 dakika sahada yer alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Bursa transfer yasağından kurtulduBursa transfer yasağından kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Stephane Badji Ludogorets Razgrad

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Onyekuru ve Real Madrid! Bomba gelişme

Onyekuru ve Real Madrid! Bomba gelişme

F.Bahçe'de ayrılık! Geri dönüyor

F.Bahçe'de ayrılık! Geri dönüyor

Süper Lig'de Gomis bombası! Görüştüler

Süper Lig'de Gomis bombası! Görüştüler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursaspor'da fatura sorunu çözüldü

Bursaspor'da fatura sorunu çözüldü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süper Lig'de ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı

Süper Lig'de ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı

Bursaspor'da acı tablo! Puan silme...

Bursaspor'da acı tablo! Puan silme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stephane Badji Bursaspor'dan ayrılıp Ludogorets'e transfer oldu

Badji Bursaspor'dan ayrıldı

Bursaspor Sebastian Frey'e borcunu ödedi ve ceza almaktan kurtuldu

Bursa transfer yasağından kurtuldu

Muhammed Şengezer'e Porto ve Atletico Madrid'den yakın takip

Genç kaleciye Porto ve Atletico Madrid talip

Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan mazbatasını aldı

Mesut Mestan mazbatasını aldı

Bursaspor'da Ali Ay yönetimi ibra edilmedi

Ali Ay yönetimi ibra edilmedi

Bursaspor'da yeni başkan Mesut Mestan

Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.