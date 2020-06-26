Stéphane Ruffier'in adı Galatasaray ile anılmaya başladı. Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak olması ve ardından kaleyi devralan Okan Kocuk'un beklenen performansı göstememesinin ardından Sarı-Kırmızı renklere gönül verenler kaleci transferi konusunda bir adım atılıp atılmayacağını araştırmaya başladı. Fransız basını ise Galatasaray'ın Saint-Étienne'de formasını Jessy Moulin'e kaptıran ve takımdan ayrılmayı düşünen kalecisi Stéphane Ruffier için transfer girişiminde bulunacağını yazdı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler "Stéphane Ruffier kimdir?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Stéphane Ruffier kimdir?

Fransız kaleci Stéphane Ruffier, 27 Eylül 1986'da Fransa'nın güneybatısında yer alan Bayonne'da doğdu.

Futbola Monaco'da başlayan Ruffier, 2006 yazında tecrübesi kazanması için Bayonne takımına kiralandı. Burada tecrübe kazanan Ruffier, 2006-2012 yılları arasında Monaco formasını 133 maçta giydi.

2012'de ise 3 milyon Euro karşılığında Saint-Étienne takımına imza attı. Bu forma altında 383 maça çıkan tecrübeli kaleci, bu sezon teknik direktör Claude Puel tarafından pek tercih edilmedi.

